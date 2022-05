Ce sont les mobiles haut de gamme qui perdent le plus rapidement de leur valeur : chutes de 50% en quelques mois

in

Partager

Tous les mobiles haut de gamme ne résistent pas aussi bien au passage du temps et cette étude le prouve. Ce sont les modèles dont la valeur baisse au bout de quelques mois.

Le prix élevé est l’une des caractéristiques qui définissent principalement les mobiles haut de gamme. Il est vrai qu’ils partent sur le marché à un prix inabordable pour beaucoup, mais il suffit d’un suivi de quelques mois pour vérifier que la valeur de certains mobiles haut de gamme s’effondre temps fort peu de temps après mettre en vente.

Ceci est confirmé par une étude réalisée par SellCell, un site d’échange de téléphonie mobile américain bien connu. À l’aide de données internes, cette entreprise a découvert que la série Samsung Galaxy S22 et le Google Pixel 6 Pro Ils sont les moins résistants au passage du temps. Quelques mois après leur sortie, perdre jusqu’à 50% de sa valeur.

Samsung et Google, les principaux touchés

SellCell a utilisé les données collectées sur sa propre plateforme pour découvrir quels smartphones haut de gamme mettent le moins de temps à perdre de la valeur. La famille Galaxy S22 est le principal protagoniste de cette étude, car il a suffi un mois sur le marché pour perdre 46,8% de sa valeur. Oui, ce pourcentage. a été maintenu après deux moisil n’a ni augmenté ni diminué.

Si nous nous concentrons sur cette série, nous voyons que le plus touché par la baisse de valeur est le Samsung Galaxy S22+ 5G, le modèle intermédiaire. Plus précisément, la version 128 Go baisse de 537,99 € en l’espace d’un mois, une baisse de 53,8% si l’on tient compte du fait que son prix officiel est de 999,99 dollars. Ce pourcentage appartient à ceux considérés par SuperCell comme des mobiles « comme neufs ».

Les meilleurs téléphones haut de gamme de 2022

La baisse est encore plus importante pour le Samsung Galaxy S22+ 5G en « bon » état, puisque ils baissent d’environ 574,99 euros en l’espace d’un mois. Dans les deux cas, il faut le préciser, la baisse est la même au bout de deux mois, ce qui traduit que les mobiles Samsung subissent une forte baisse de valeur au début, mais alors reste stable.

Un autre smartphone de la firme qui voit aussi comment sa valeur s’effondre peu après sa sortie sur le marché est le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, notamment dans la version 1 To stockage. Un mois après son lancement, la dépréciation de ce terminal atteint 829,99 dollars en modèles « comme neufs », c’est-à-dire 51,9% de son prix d’origine. Pour ceux qui sont « d’accord », la baisse s’élève à 879,99 €.

Une autre entreprise qui ne s’en sort pas bien en raison de la dépréciation de ses téléphones portables est Google. Cependant, il existe une légère différence entre votre Google Pixel 6 Pro et votre Google Pixel 6. La version 256 Go du Pro perd 459 € en valeur un mois après la mise en vente (45,9 %)ne récupérant que deux dollars de cette valeur deux mois plus tard.

La situation de Google Pixel 6 est plus optimiste, en particulier dans le modèle 256 Go. Celle-ci perd 42,6% de sa valeur un mois après son lancement, mais la baisse devient 39,1% au bout de deux moisc’est-à-dire, récupérer une partie de la valeur. La reprise de valeur est encore plus notable dans les modèles en « bon » état, qui récupèrent environ 6 %.

Ainsi, alors que la valeur des mobiles haut de gamme de Samsung stagne sur le marché des changes après quelques mois, ceux de Google ont une tendance positive.

La dépréciation de l’iPhone est bien inférieure à celle des mobiles Samsung et Google, notamment celle de l’iPhone 13 Pro Max.

Les données de SuperCell montrent également que Les appareils Apple résistent mieux dans le temps que ceux que nous avons mentionnés jusqu’à présent. Le grand exemple est iPhone 13 Pro Max de 128 Go, dont la valeur chute à peine de 6,3 % le premier mois. Mais ce n’est pas la meilleure chose, car le deuxième mois, il récupère une partie de sa valeur et la dépréciation n’est que de 3,8 % (42 €).

Tout au plus, les mobiles Apple subissent une dépréciation de 30%, et nous avons déjà précisé qu’il s’agit de cas bien particuliers. Il est clair que, si vous envisagez de revendre votre mobile ou de l’utiliser pour un échange, il sera plus rentable pour vous d’être un iPhone. D’autre part, il est également intéressant de découvrir que, si vous souhaitez vous procurer un Samsung ou un Google haut de gamme, il vaut mieux attendre un mois ou deux après sa sortie.

Rubriques connexes: Portable

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂