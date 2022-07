Netflix : qui est Cosmo Jarvis, la co-star de Dakota Johnson dans Persuasion

célébrités

Persuasion Il vient de frapper Netflix avec Dakota Johnson en tête, mais beaucoup s’interrogent sur sa co-star. Qui est Cosmo Jarvis ?

©NetflixCosmo Jarvis sur Persuasion

Une nouvelle adaptation de un roman de Jane Austen est arrivé sur Netflix. Persuasion est désormais disponible, dans le monde entier, sur la plateforme de streaming et promet d’être l’un des grands succès de la catalogue N rouge. Cette comédie romantique met en vedette dakota johnson et les attentes qui y existent sont élevées, plus que tout compte tenu du niveau de production qui a été accordé. De plus, les adaptations d’Austen suscitent toujours l’enthousiasme des téléspectateurs.

Persuasion suit la vie d’Anne Elliot, qui est une femme qui vit frustrée et désolée après avoir été forcée, par sa famille, d’abandonner l’amour de sa vie, Frederick Wentworth, en raison de leur différence de classe sociale. Bien sûr, huit ans après ce chagrin, la famille d’Anne est en pleine faillite et elle s’en réjouit. Mais, tout change lorsque Frederick réapparaît dans sa vie en tant qu’homme riche et célibataire puisque c’est à ce moment-là qu’il doit décider s’il doit donner une seconde chance à l’amour ou s’occuper du bien-être de ceux qui l’entourent. (Spoiler Synopsis)

Sans aucun doute, c’est une histoire d’amour qui a tout pour continuer à captiver le public. De plus, les excellentes performances de dakota johnson est un grand point en faveur de cette histoire pleine de drame et de romance, mais combinée avec la comédie. Cependant, il convient de noter que l’intrigue ne serait pas la même sans Cosmo Jarvis, qui joue Frederick Wentworth et fait un travail incroyable.

Durant Persuasion Frédérick Wentworth il se comporte comme un homme timide, mais rejeté et en même temps amoureux qui ne sait pas comment gérer l’amour. Ces caractéristiques n’auraient pas été faciles à percevoir sans le travail de Cosmo Jarvis, qui a réussi à rendre le personnage quelque chose de personnel en lui donnant son propre air. Mais qui est cet acteur qui a retenu l’attention des fans du film ?

+ Qui est Cosmo Jarvis, la co-star de Dakota Johnson dans Persuasion :

Né le 1er septembre 1989, Cosmo Jarvis est un acteur, musicien et cinéaste de nationalité britannique, mais qui est né dans le New Jersey, aux États-Unis. Et, à seulement 32 ans, il est le propriétaire d’une carrière qui, même si elle ne fait que commencer, a toujours joué des rôles sans précédent qui l’ont aidé, aujourd’hui, à jouer dans Persuasion.

C’était en 2015 quand Cosmo Jarvis auditionné pour la première fois Dame Macbethqui a été créé en 2016 et il a donné vie à Sebastián, partageant l’écran avec Florence Pugh, qui jouait Katherine. Dans cette histoire, il était non seulement l’un de ceux qui brillaient le plus, mais il était son premier choix pour montrer tout son talent et éblouir le public. Plus tard, il faisait partie de agriculture en 2018 et cette même année, il faisait partie de Annihilation.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Cosmo Jarvis Il était également l’un des nombreux acteurs qui ont eu une participation particulière à Peaky Blinders. Dans les épisodes 5 et 6 de la saison 5, il a donné vie à Barney, où il a travaillé avec Cillian Murphy. Cependant, à vrai dire, ses projets les plus connus et les plus importants étaient Dame Macbeth, Mission sous-marine en 2018, Calme avec les chevaux en 2019 et maintenant Persuasion avec dakota johnson.

