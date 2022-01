Doctor Strange 2 Fan Art imagine Tom Cruise en tant que variante de Tony Stark

Selon certaines rumeurs, Tom Cruise apparaîtrait comme Iron Man dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et voici à quoi cela pourrait ressembler.

Pendant des décennies, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Tom Cruise jouerait Tony Stark dans un Homme de fer projet. Dès les années 1990, l’acteur avait exprimé son intérêt à jouer le rôle, mais comme nous le savons maintenant, le rôle reviendrait finalement à Robert Downey Jr. lorsque le premier Homme de fer est sorti en 2008. Peut-être que voir Cruise dans le costume d’Iron Man n’était tout simplement pas destiné aux fans de Marvel. Du moins pas jusqu’à présent, si les rumeurs de son implication dans Doctor Strange dans le multivers de la folie sont vrai.

Dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) fracture le multivers en essayant d’aider son ami Peter Parker (Tom Holland). Nous irons beaucoup plus loin dans le multivers dans Dans le multivers de la folie, comme le titre l’indique, et les fans de Marvel se demandent quels autres gros trucs pourraient être dans la manche du studio. Cela a alimenté la spéculation selon laquelle Cruise pourrait apparaître comme une variante de Tony Stark. L’artiste numérique @spdrmnkyxxiii sur Instagram a maintenant publié des illustrations imaginant ce casting.

Sam Raimi réalise Doctor Strange dans le multivers de la folie sur un scénario de Jade Halley Bartlett et Michael Waldron. Le film met en vedette Cumberbatch aux côtés d’Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez. Situé après les événements de Loki et Spider-Man : Pas de retour à la maison, le film reprend avec le Dr Strange lançant un sort interdit pour ouvrir la porte du multivers et présente une version alternative beaucoup plus sinistre de Strange.

Des rumeurs ont circulé sur toutes sortes de personnages principaux apparaissant dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Il y a eu des spéculations selon lesquelles certains des X Men des personnages des films précédents pourraient apparaître, ce qui pourrait inclure une confrontation entre Jean Grey et Scarlet Witch. Parce que James McAvoy s’est récemment fait couper les cheveux près du cuir chevelu, il y a aussi eu des rumeurs selon lesquelles il devrait secrètement apparaître dans le film en tant que professeur X également.

Il a également été question de faire apparaître les membres des Quatre Fantastiques dans le Docteur étrange suite. Comme les X-Men, il s’agit d’un autre groupe Marvel dont Kevin Feige a confirmé qu’il viendrait au MCU. Bien que les X-Men ne soient toujours pas clairs, il a été annoncé qu’un Les quatre Fantastiques Le film clôturera la phase quatre du MCU. Aucune information de casting n’a encore été révélée et on ne sait toujours pas qui jouera l’équipe de super-héros. Pourraient-ils être introduits pour la première fois dans Docteur étrange 2?

Nous le saurons tous bien assez tôt. La suite devrait sortir dans les salles de cinéma le 6 mai 2022. Ce qui est intéressant, c’est que bien que nous ayons de nombreuses rumeurs rampantes dans ce cas, rien n’a encore été confirmé, donc personne ne sait encore quels types de surprises Marvel Studios fera ont en magasin pour les fans avec ce film.





