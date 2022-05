Xiaomi lancera son premier téléphone portable avec des caméras Leica cet été

Partager

Le Xiaomi 12 Ultra serait le premier mobile de la marque avec un système de caméra développé en collaboration avec Leica.

Xiaomi a volé la position de Huawei en tant qu’entreprise de téléphonie avec un collaboration stratégique avec Leica Camera, la société spécialisée dans la photographie. Dans un communiqué partagé aujourd’hui, le Pékinois annonce être collaboration avec Leica pour développer un nouveau produit pharedont le lancement est prévu cet été.

Cet appareil serait l’attendu Xiaomi 12 Ultrale prochain fleuron de l’entreprise chinoise, qui en plus d’intégrer un système de caméra développé en collaboration avec Leica, serait l’un des premiers mobiles à équiper le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Xiaomi et Leica unissent leurs forces pour donner vie au système de caméra du Xiaomi 12 Ultra

Les premières rumeurs sur le Xiaomi 12 Ultra ont commencé à émerger il y a quelques semaines, et depuis lors, on parle d’une éventuelle collaboration entre Xiaomi et Leica. Maintenant que ce partenariat s’est concrétisé, la marque déclare que les deux sociétés « partagent les mêmes idées sur l’imagerie mobile » et sont « disposées à explorer en permanence les performances optiques et l’expérience photographique à l’ère de l’imagerie mobile grâce à des avancées pionnières ». . »

Il est prévu que le coopération à long terme entre les deux sociétéset le futur vaisseau amiral de Xiaomi sera le modèle chargé de donner le signal de départ à une collaboration avec laquelle il aspire à améliorez l’expérience photographique fournis par les terminaux Xiaomi.

« C’est un honneur d’annoncer aujourd’hui la coopération stratégique à long terme avec Xiaomi. Leica et Xiaomi sont des marques mondiales de premier plan, et au cours de ce processus de coopération sans précédent, les deux parties ont travaillé dans le but d’offrir aux clients une nouvelle ère de photographie mobile. » « Nous sommes convaincus que le premier smartphone phare développé conjointement rendra visible les progrès pionniers des deux sociétés. Nous offrirons aux consommateurs dans le domaine de la photographie mobile une qualité d’image exceptionnelle, une esthétique Leica classique et une créativité sans limites, ouvrant ainsi une nouvelle ère de l’imagerie mobile » – Matthias Harsch, PDG de Leica Camera.

La marque elle-même a confirmé que son premier mobile développé avec Leica sera présenté en juillet prochain.

