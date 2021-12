Les auditions ont commencé pour le quatorzième docteur de Doctor Who

Lorsque la nouvelle a éclaté que Jodie Whittaker et Chris Chibnall quittaient Doctor Who, ce n’était qu’une question de temps avant que nous découvrions qui serait le quatorzième docteur. Maintenant, la BBC a annoncé que le nouveau showrunner de retour, Russell T. Davies, a commencé le processus de casting pour le nouveau docteur.

L’ère Chibnall a été source de division, de nombreux fans étant mécontents du casting de Whittaker en tant que docteur. D’autres fans ne se soucient tout simplement pas de la nature « éveillée » de l’ère Chibnall. D’autres plaintes sont venues au sujet de l’écriture.

Pourtant, de nombreux autres fans ont apprécié le temps que le treizième docteur a passé dans le TARDIS. Mais avec seulement trois autres spéciales en 2022, son temps est limité. Le premier de ces trois spéciaux, « Eve of the Daleks », qui est un épisode festif en boucle temporelle mettant en vedette l’ennemi le plus redouté du Docteur qui sera diffusé le jour du Nouvel An. Avec la fin de son séjour dans le TARDIS, ce n’était qu’une question de temps avant que l’annonce des auditions pour le successeur de Whittaker n’ait lieu.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Avec l’annonce de Russell T. Davies comme prochain showrunner de Doctor Who, les fans espèrent que la série reviendra à ses jours de gloire depuis le début du renouveau en 2005, lorsque Davies a agi pour la première fois en tant que showrunner. Davies était responsable du casting des docteurs préférés des fans, Christopher Eccleston et David Tennant, sans qui la renaissance de Doctor Who n’aurait jamais réussi à sortir des premières saisons. En raison de la façon dont les gens voient sa première fois dans la série, Davies a été considéré par beaucoup comme un choix sûr pour remplacer Chibnall.

Le premier épisode de Davies en tant que showrunner cette fois-ci aura lieu en novembre 2023 pour le 60e anniversaire de Doctor Who. Et comme nous ne verrons pas le quatorzième docteur avant que Whittiker ne se régénère, vraisemblablement à la fin de sa dernière spéciale, Davies a le temps de trouver la bonne personne pour prendre sa place dans le TARDIS. Bien sûr, des spéculations circulent sur qui sera le prochain docteur, comme cela arrive toujours chaque fois qu’il est clair qu’un nouveau docteur arrive. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur Olly Alexander, la star de la dernière série de Davies C’est un peché, en entrant dans le TARDIS. Dans une récente interview avec The Guardian, Davies a démystifié ces rumeurs de casting, en disant : « Comportez-vous ! Arrête ça! Nous n’avons vraiment encore choisi personne. Nous commençons tout juste les auditions.





C’est un rôle difficile à lancer, c’est sûr. Pour trouver la bonne personne pour la prochaine personne dans le TARDIS, le showrunner doit prendre en considération tout ce qui s’est passé avant ainsi que l’endroit où il veut prendre le spectacle. David Tenant, le dixième docteur, a récemment été interrogé par The Hollywood Reporter sur la décision du casting. Il n’a pas caché la difficulté de choisir le rôle, disant qu’il était content de ne pas avoir à prendre de décision.

« Hmm. Eh bien, c’est une grande décision à prendre, n’est-ce pas ? Je suis content de ne pas prendre la décision. C’est une partie qui peut aller n’importe où, et pourtant vous savez juste quand ce casting est bon. C’est très difficile d’arracher quelqu’un et de le laisser tomber. Je suis donc content de ne pas avoir à me décider. Était-ce une bonne esquive à votre question ? » Locataire a dit en réponse.





Quelle que soit la personne choisie pour être le quatorzième docteur, une chose est claire. Cette personne, quelle qu’elle soit, a de grosses chaussures à remplir. Heureusement, le quatorzième docteur a une main expérimentée en Davies pour les guider alors qu’ils se lancent dans leur aventure fin 2022.





David Tennant fête ses 50 ans et les fans de Doctor Who célèbrent son anniversaire en grand Les fans et amis célèbres de Doctor Who et de la star de Good Omens, David Tennant, souhaitent à l’acteur un joyeux 50e anniversaire sur les réseaux sociaux.

Lire la suite





A propos de l’auteur