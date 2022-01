Le directeur de Batgirl Slyly répond aux critiques sur les costumes

Un des Fille chauve-sourisLes deux réalisateurs veulent que les fans retardent leur jugement jusqu’à ce que le film commence à être diffusé sur HBO Max. Tout récemment, la star principale du film, Leslie Grace, a partagé une image révélant notre premier regard sur l’actrice dans le rôle de l’héroïne titulaire. De nombreux fans ont été ravis du design tandis que d’autres se sont opposés au costume de Batgirl. Pour ceux qui se sentent méfiants, le co-réalisateur Adil El Arbi a taquiné qu’il vous suffisait d’attendre pour voir ce que le Fille chauve-souris l’équipe a en magasin.

S’adressant à ses histoires Instagram, Adil a partagé une image du célèbre mème « Batman giflant Robin au milieu d’une phrase ». Dans cette version du mème, Robin parle de la façon dont le nouveau costume ressemble à un cosplay. Il est immédiatement frappé au visage par Batman qui lui dit : « STFU et attends le film ! »

FILM VIDÉO DU JOUR

Adil El Arbi réalise Fille chauve-souris aux côtés de camarade Mauvais garçons pour la vie co-réalisateur Bilall Fallah. Le scénario vient de Oiseaux de proie scribe Christina Hodson, qui a également écrit le prochain long métrage Le flash avec Ezra Miller et Michael Keaton. Peut-être pas par hasard, Keaton reviendra également en tant que son Batman dans ce nouveau Fille chauve-souris film aussi. Avec Keaton et Grace dans le rôle de Barbara Gordon, le film met également en vedette JK Simmons dans le rôle du commissaire James Gordon et Brendan Fraser dans le rôle du supervillain Firefly.

Leslie Grace est ravie que JK Simmons joue son père





Warner Bros.

Avant le casting officiel de JK Simmons en tant que Jim Gordon dans le film, Leslie Grace avait exprimé son désir de partager la vedette avec l’acteur vétéran. Comme elle l’a précédemment plaidé via Entertainment Tonight, « Je suis prête à apprendre beaucoup de JK Simmons. Si vous écoutez, un grand respect et s’il vous plaît, jouez mon père ! J’espère que vous êtes mon père. »

« C’est quelqu’un qui a été sous-estimé même par son propre père et étant le plus jeune enfant, parfois vous êtes isolé de toutes les choses difficiles de la vie et elle est tellement désireuse de prouver à elle-même et à tout le monde qu’il y a des choses qu’elle peut gérer « , a ajouté Grace à propos de sa version de Barbara Gordon. « Donc, ce voyage va certainement m’en montrer beaucoup. J’ai l’impression d’être dans un voyage sans fin pour me prouver quelles barrières je peux briser, quelles limites je peux briser pour moi-même et je suis ravi de mettre un peu de cet empressement et de cette motivation et, comme, presque un peu d’entêtement dans le personnage de Barbara. »

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été fixée pour Fille chauve-souris. Ce que nous savons, c’est que le film est en cours de développement pour une sortie exclusivement en streaming sur HBO Max. Il devrait faire ses débuts en 2022 et la production est actuellement en cours. Avec une première photo de Grace dans le rôle principal maintenant publiée, peut-être que des images ou un teaser ne seront pas trop loin, ce qui donnera aux fans un meilleur aperçu de Grace dans le nouveau costume de Batgirl.





Jonah Hill veut faire Superbad 2 quand le casting a plus de 80 ans Superbad 2 pourrait se produire dans environ quatre décennies, car l’idée de Jonah Hill est de faire la suite lorsque la distribution originale est âgée.

Lire la suite





A propos de l’auteur