Comme un bon voisin, Jake de State Farm est dans NBA 2K22

En bon voisin, State Farm est là, y compris dans NBA 2K22. La compagnie d’assurance américaine est un énorme annonceur lors d’événements sportifs aux heures de grande écoute aux États-Unis, notamment la NFL et la NBA, il n’est donc peut-être pas surprenant de voir 2K Sports signer un partenariat avec l’organisation et injecter des publicités dans le jeu.

Une quête dans la version PlayStation 5 de MyCareer vous amène à vous rendre dans un centre commercial pour rencontrer Jake, où il vous accueillera dans le quartier et vous remettra une chemise State Farm et un tas de points MVP. Vous pouvez ensuite vous rendre dans la boutique State Farm pour acheter plus de produits de marque, comme ce t-shirt ridicule avec Jake blasonné dessus :

Les vêtements coûtent 15 000 VC, ce qui équivaut à environ 3,99 € / 4,99 € en argent réel. Le jeu est en fait bourré de publicité cette année – plus que jamais – avec des quêtes quotidiennes vous obligeant à atteindre des jalons dans les vêtements Adidas et Nike, par exemple. Il existe également des panneaux d’affichage pour AT&T 5G partout – même votre téléphone dans le jeu est alimenté par le réseau.