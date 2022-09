Wild Girl en salles : à quoi s’attendre du film avec Daisy Edgar-Jones

pas de spoilers

L’affiche du théâtre est renouvelée et La Chica Salvaje est l’une des sorties les plus importantes de la semaine. Voici notre avis SANS SPOILERS !

© UIPWild Girl arrive en salles : à quoi s’attendre du film avec Daisy Edgar-Jones.

la fille sauvage C’est l’une des sorties les plus marquantes de la semaine et à partir de ce jeudi 1er septembre, elle sera disponible en salles. C’est le nouveau film réalisé par Olivia Newman et scénarisé par Lucía Alibar, qui était basé sur le roman Où les Crawdads chantent écrit par Delia Owens. Dans le rôle principal, nous avons Daisy Edgar-Jones et en tant que producteur, nous trouvons Reese Witherspoon. Ensuite, nous vous dirons ce que nous avons pensé de la bande distribuée par Sony Pictures.

L’intrigue qui adapte le best-seller raconte l’histoire de Kya, une fille abandonnée qui a été élevée jusqu’à l’âge adulte dans les marais dangereux de Caroline du Nord. Pendant des années, des rumeurs sur « la fille sauvage » ont fait rage dans la ville de Barkley Cove, isolant la jeune femme de sa communauté. A un moment de sa vie, elle est attirée par deux garçons et s’ouvre sur un nouveau monde, mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, elle est accusée d’être la principale suspecte et un verdict est rendu pour savoir ce qui s’est réellement passé.

Le long métrage est présenté dès ses avant-premières et, sur la bande elle-même, avec de multiples sous-intrigues différentes à souligner, ce qui nous amène à un large voyage sur cette jeune femme. En principe, le ton est marqué à la manière du thriller et du mystère à cause de la mort de chasser andrewsce qui aurait été un choix intéressant de continuer, mais cela est immédiatement éliminé et des décisions sont prises qui ne font qu’affecter son développement.

L’étape suivante consiste à emmener le public dans un conflit judiciaire, où l’on pourrait voir les ruses des procureurs et du côté de la défense pour découvrir la vérité sur la mort de Andrew. Une fois de plus, il y a un changement de tonalité et ce sont les flashbacks qui à la fin de tout prennent le plus d’importance au sein de sa prémisse, laissant sans effet ce qui a été construit dans les premières minutes en passant à un mélodrame classique aux innombrables clichés.

Cela dit, le principal problème du film est son manque de décision pour choisir la manière dont il veut raconter l’histoire de Kya, car il passe par différents moments qui, vus d’une certaine manière, peuvent sembler différents films en eux-mêmes avec le même protagoniste. D’autre part, les situations, à la fois celles que vit la jeune fille dans la ville et ce que l’on voit parfois dans le conflit judiciaire, sont trop prévisibles.

S’il faut mentionner un point positif du film, nul doute que Daisy Edgar Jones est le meilleur que nous trouverons, jouer un Kya qui se laisse emporter par les moments de sa grande intrigue et l’actrice s’adapte au mieux aux moments que traverse son personnage. D’une petite fille qui apprend à vivre seule après avoir été abandonnée par sa famille, à ses actions en matière d’agressions sexuelles et de violences de genre.

la fille sauvage Cela peut être considéré comme un thriller mystérieux, un passage à l’âge adulte ou un drame romantique, mais la vérité est que, puisqu’ils ont des tons si différents, il n’y a pas de ligne principale qui porte l’idée d’Olivia Newman en avant. D’autre part, Daisy Edgar Jones précise qu’elle fait partie des actrices du moment et qu’on la reverra sûrement dans des productions plus intéressantes, après avoir été en charge de Gens normaux, frais Oui Sous la bannière du ciel.

