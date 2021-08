Dix anneaux sont plus forts que le marteau de Thor et Hulk selon le teaser de Shang-Chi

L’univers cinématographique Marvel regorge d’objets et d’artefacts tout-puissants et très convoités, mais, selon le dernier teaser de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ils sont tous pâles par rapport aux dix anneaux titulaires. Les Infinity Stones, le marteau de Thor Mjölnir, The Incredible Hulk, ce ne sont rien comparés aux Anneaux, qui ont maintenant été décrits comme « plus forts que tout dans votre univers ».

La force des Dix Anneaux est évoquée par le personnage de Michelle Yeoh, Jiang Nan, le teaser montrant ensuite le marteau emblématique, celui de Tony Stark. Homme de fer costume et The Hulk, avant de donner un aperçu de ce dont les Rings sont vraiment capables. Soudainement, Shang-Chi ne semble pas être autant un outsider qu’on ne le pensait peut-être au départ…

Le 25e film de l’univers cinématographique Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans le MCU. Avec Simu Liu comme personnage principal, Shang-Chi et la légende des dix anneaux reprend avec le personnage dix ans après avoir fui son père. Voulant mener une vie normale, il est bientôt ramené dans l’organisation clandestine des Dix Anneaux de son père, où il est obligé d’affronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, le film met également en vedette Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux tournera autour de la relation entre le héros Marvel et son père, Wenwu AKA The Mandarin, (le vrai mandarin cette fois) joué par Tony Leung. « Le cœur de l’arc de Shang-Chi dans les bandes dessinées est vraiment un drame familial », a déclaré le producteur Jonathan Schwartz à propos de l’histoire de Shang-Chi. « C’est quelque chose que Destin a abordé très tôt dans nos conversations, l’idée de prendre cette famille brisée et ce contexte familial vraiment sombre, voire abusif, et de voir ce que cela fait à un enfant au fil du temps. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera présenté en première à Los Angeles le 16 août 2021 et devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU. contrairement à Veuve noire avant lui, le film fera ses débuts MCU exclusivement dans les cinémas et non simultanément sur Disney +, cela a maintenant été confirmé. Cependant, la sortie Marvel marquera la première sortie du studio avec la fenêtre théâtrale désormais de 45 jours en place, ce qui signifie que Disney publiera probablement Shang-Chi et la légende des dix anneaux sur leur plateforme de streaming et leur DVD/Blu-ray dès comme le 18 octobre.

La prochaine sortie de Marvel n’est qu’un des nombreux projets à l’horizon du MCU, la phase 4 devant présenter au public le Éternels, et éventuellement Les quatre fantastiques, ainsi que d’offrir d’autres aventures à des visages familiers comme Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor : Amour et Tonnerre, Black Panther : Wakanda Forever, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, Les Merveilles, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Sujets : Shang-Chi