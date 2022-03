Snow White Live-Action Remake Set prend feu: «Les flammes étaient massives»

Le prochain remake live-action de Disney Blanche-Neige et les sept nains n’a certainement pas été la production la plus fluide de House of Mouse. Suite à une controverse récente sur l’inclusion possible de nains dans l’histoire, il a maintenant été rapporté qu’un incendie s’était déclaré sur le plateau, situé aux studios Pinewood en Angleterre. Tel que rapporté par The Sun, des images et des images de l’incendie ont fait leur chemin vers les médias sociaux, nous donnant un aperçu clair d’un grand incendie à côté d’un Blanc comme neige-façon chalet.

Dans les images, on peut entendre un témoin dire : « Un arbre a pris feu, je ne sais pas comment. » Avant de connaître toute l’étendue des dégâts, il peut être horrifiant de voir les grandes flammes et la fumée noire envahir le plateau. La bonne nouvelle est que tous les membres d’équipage ont pu s’échapper de la zone en toute sécurité et que personne n’a été blessé dans l’incident, même si cela a probablement fait peur à beaucoup d’entre eux.

Un témoin a déclaré au Sun : « Un décor composé de beaucoup de bois, d’arbres, etc. était actuellement en cours de construction sur la scène Richard Attenborough. La rumeur est qu’un morceau de plateau s’est enflammé et s’est répandu sur le reste du plateau. Certains membres de l’équipe du studio ont été secoués mais évacués sans blessure.

« C’était juste mental », dit un autre témoin. « Je ne l’ai pas vu commencer mais on m’a d’abord dit qu’un arbre était monté. Au moment où je suis arrivé, les flammes étaient énormes, allant jusqu’au plafond. Puis des morceaux du décor ont commencé à s’enflammer et la chaumière a commencé à s’illuminer.

Ce n’est pas nouveau pour l’industrie du cinéma. Pinewood à lui seul a eu deux autres cas d’incendies qui se sont déclarés sur des plateaux de tournage, dont un sur le film de Ridley Scott en 1984 Légende et un autre événement sur le premier film de James Bond de Daniel Craig Casino Royale en 2006.

Ce projet a déjà rencontré quelques problèmes avant même que les caméras ne commencent à tourner. Le casting de Rachel Zegler en tant que personnage titulaire avait suscité des critiques car Blanche-Neige n’avait jamais été représentée comme d’origine latine. Jeu des trônes L’acteur Peter Dinklage a également jeté de l’ombre sur le film, critiquant Disney pour avoir choisi une actrice latina pour Blanche-Neige tout en renforçant prétendument les stéréotypes négatifs avec les personnages nains.

« J’ai été un peu surpris quand ils étaient très fiers de choisir une actrice latina pour Blanche-Neige », a déclaré Dinklage sur le podcast « WTF » de Marc Maron. « Vous racontez toujours l’histoire de Blanche-Neige et les Sept Nains. Prenez du recul et regardez ce que vous faites là. Ça n’a aucun sens pour moi… Tu es progressiste d’une certaine manière et tu fais toujours cette putain d’histoire à l’envers à propos de sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu’est-ce que tu fous mec ? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma tribune ? Je suppose que je ne suis pas assez fort.

Il a depuis été rapporté que Disney pourrait utiliser des « créatures magiques » à la place des nains, mais ce qui se passera exactement avec les sept amis de Blanche-Neige n’est pas encore clair. Avec Rachel Zegler dans le rôle principal, le film met en vedette Gal Gadot dans le rôle de la méchante reine. Le film n’a pas encore de date de sortie.





