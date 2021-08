Isabela Merced veut que Sweet Girl 2 se produise sur Netflix

Gentille fille La star Isabela Merced provoque actuellement toutes sortes de chaos au nom de la vengeance dans le thriller d’action récemment publié par Netflix, la jeune actrice envisageant déjà de revenir pour une suite. Merced joue le rôle de Rachel Cooper, la fille de Ray Cooper de Jason Momoa, et a fait l’éloge de l’équipe de cascadeurs derrière De gentilles filles diverses séquences d’action granuleuses, dans l’espoir de travailler à nouveau avec eux sur un potentiel douce fille 2.

« [I’m playing] personnages habilités uniquement. C’était tellement amusant parce qu’ils ont pu faire beaucoup de scènes d’action et j’ai toujours aimé les films d’action. Cette équipe de cascadeurs en particulier, ils s’appellent 87eleven et ils ont travaillé sur certains de mes films d’action préférés de tous les temps. Alors je me suis vraiment dit : ‘Oh mon Dieu, je suis Charlize. Charlize Theron dans Atomic Blonde.’ Comme si cela se passait réellement. C’était incroyable. Je ne peux pas attendre. Comme peut-être qu’il y aura une suite, j’espère qu’il y aura du temps pour plus d’action. Mais comme j’espère vraiment que ce sera bientôt et avec la même équipe de cascadeurs, car ils étaient absolument incroyables et rendaient tout si amusant. Je ne me suis jamais autant amusé à faire mes propres cascades », a déclaré Isabelle Merced.

Gentille fille se concentre sur l’homme de famille dévoué Ray Cooper (Jason Momoa), qui promet justice contre la société pharmaceutique responsable du retrait du marché d’un médicament potentiellement salvateur juste avant que sa femme (Adria Arjona) ne meure d’un cancer. Mais lorsque sa recherche de la vérité mène à une rencontre mortelle qui met Ray et sa fille Rachel (Isabela Merced) en danger, la mission de Ray se transforme en une quête de vengeance afin de protéger la seule famille qui lui reste.

Réalisé par Brian Andrew Mendoza dans son premier long métrage de réalisateur et écrit par Philip Eisner, Gregg Hurwitz et Will Staples, De gentilles filles Le casting de soutien est composé de Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Adria Arjona, Justin Bartha, Lex Scott Davis et Marisa Tomei.

Sans trop en dévoiler (regarde maintenant si tu veux y aller à l’aveugle), Gentille fille culmine dans une tournure de nulle part qui jette les événements du film dans les airs et signifierait un rôle encore plus important pour Isabela Merced si un suivi devait se concrétiser.

Merced n’était pas le seul à être impressionné par la Gentille fille équipe de cascadeurs, avec la star d’Aquaman Jason Momoa qui a également fait l’éloge de sa capacité à créer et à exécuter des séquences de combat aussi réalistes. « Je pense que c’est ce que nous voulions faire », a déclaré Momoa. « Surtout avec notre équipe de cascadeurs 87eleven. Je voulais vraiment dépeindre un père qui veut enseigner certaines compétences à sa fille. Je veux dire, ce sont les choses que j’enseignerais certainement à ma fille et je fais du jiu-jitsu et du kickboxing et des choses comme ça. Donc , c’est quelque chose que nous avons écrit à partir de ce que nous savons et de ce que nous aimons et c’est pourquoi nous avons produit la pièce. J’aime faire un film contemporain sur un homme ordinaire. «

Grâce à des rôles comme Sicario: Day of the Soldado, Instant Family, Dora et la cité d’or perdue et maintenant Gentille fille, Isabela Merced est une véritable étoile montante, et sans aucun doute Netflix envisage déjà de poursuivre la franchise de thriller d’action avec l’actrice au centre.

Gentille fille est disponible en streaming maintenant avec l'aimable autorisation de Netflix.

