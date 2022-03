Nintendo Switch Online : notes de mise à jour pour la mise à jour tant attendue de l’application 2.0.0

la Application Nintendo Switch Online sert extension pour les jeux multijoueurs et sera utilisé pour le Chat vocal Nintendo et autre Fonctionnalités multijoueurs nécessaire. L’application était déjà disponible juillet 2017 lancé et est à la fois pour Androidainsi que pour iOS gratuit accessible.

Alors, 5 ans plus tardviens avec ça mise à jour 2.0.0 enfin quelques fonctions importantes pour. Quels sont-ils et quels sont-ils L’application peut maintenant faire plus nous clarifions ici pour vous.

L’accent est mis sur les amitiés en ligne

A moins qu’un adhésion payante reçue par Nintendo Switch Online, l’application peut être utilisée avec le propre compte Nintendo volonté. A quoi ça sert tout ça ? Le plus grand avantage est probablement que conversation vocale internedans lequel aussi un Division en équipes peut avoir lieu – après tout, l’équipe adverse devrait, par exemple, à éclaboussure 2 n’ont pas leur propre stratégie.

©Nintendo

Le contenu de la mise à jour n’est en fait pas particulièrement spectaculaire. Au contraire, ils étaient maintenant finis les fonctions ajouté à l’application, que les utilisateurs vraisemblablement aurait souhaité dès le départ. Voici une petite liste d’entre eux Modifications de l’application:

Changement de la Thèmes d’application

la Statut en ligne des amis peut être consulté

peut être consulté la Visibilité de son propre statut en ligne est maintenant réglable

est maintenant réglable visibilité de propres codes d’amis dans l’application

dans l’application Autres changements mineurs mais inexpliqués

Malheureusement, c’est pas possible via l’application ajouter de nouveaux amis ou autres Définir les préférences des amis. Cela nécessite toujours la console elle-même.

Services spécifiques au jeu de l’application Nintendo Switch Online

Non affecté par la mise à jour, mais il convient tout de même de mentionner les Services spécifiques au jeu l’application. Par exemple, le vôtre sur le Création de la Nintendo 3DS conceptions à Animal Crossing : Nouveaux Horizons envoyé et envoyé via l’appareil intelligent Les messages sont affichés dans le jeu.

à Super Smash Bros Ultimate être capable photos et vidéos postées visualisé sur l’appareil intelligent et créé par d’autres joueurs Étapes marquées pour téléchargement sur votre propre console volonté. Vous recevrez également des notifications d’événements à venir Événements.

Pour éclaboussure 2 il y a aussi les deux en plus du chat vocal classements et Infos sur l’arèneainsi que le vôtre Statistiques de combat et de saumon à voir

Pour la mise à jour retardée d’un an de l’application et pourquoi elle a vu le jour, il y avait jusqu’à présent pas d’autre explication de la part de Nintendo. Au moins, cette petite mise à jour laisse espérer plus de fonctionnalités à l’avenir.