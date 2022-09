Disparu à Lorenskog : le nouveau thriller Netflix à voir dès le 14 septembre

Netflix

le thriller Disparu à Lorenskog Il est basé sur une histoire vraie et est maintenant disponible sur Netflix. Découvrez pourquoi vous devriez le regarder.

©NetflixDisparu à Lorenskog

Ces derniers mois, Netflix a trouvé un moyen de capter l’attention des utilisateurs. Et maintenant, il l’a fait avec un nouveau thriller qui a déjà beaucoup fait parler. Il s’agit de Disparu à Lorenskog, qui est basé sur une histoire vraie et est vraiment effrayant. D’origine norvégienne, cette fiction a commencé à faire sensation auprès des utilisateurs du géant du streaming qui ont été choqués par son intrigue.

De quoi s’agit-il? Disparu à Lorenskog suit l’histoire d’Anne-Elisabeth Hagen qui a disparu en 2018, impactant toute une nation. Cependant, la série tourne autour des enquêteurs, des journalistes et des avocats qui, après l’enlèvement, ont été impliqués dans un tourbillon de théories, de spéculations et de rumeurs. Et, comme le mystère reste entier, les personnages découvriront jusqu’où ils peuvent aller pour trouver une réponse.

A noter également qu’Anne-Elisabeth Hagen est l’épouse de Tom Hagen, l’homme le plus riche de Norvège. Et, c’est lui qui reçoit une note de rançon exigeant des millions pour la libérer de la captivité. Mais, la vérité est que lorsque la police et les médias se penchent sur l’affaire, rien n’est ce qu’il semble et les tournants sont de plus en plus inattendus. Ainsi le mystère qu’il contracte est de plus en plus développé au cours de l’histoire.

Sans aucun doute, c’est une série percutante, émouvante qui a tous les moyens pour devenir un succès retentissant sur la plateforme. De plus, la vérité est que Disparu à Lorenskog Il a un total de cinq épisodes, qui sont pleins de mystère et de drame. C’est-à-dire que c’est l’une des mini-séries les plus impressionnantes que Netflix ait eues ces derniers temps.

En revanche, il convient de noter que les épisodes de la bande Netflix durent moins d’une heure. Cela indique qu’ils sont idéaux pour en profiter dans quelques jours seulement et, surtout, le week-end, qui est sur le point d’arriver. Et, la réalité est qu’il est déjà disponible pour en profiter pleinement sur la plateforme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂