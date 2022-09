Pourquoi Sauron est un œil dans les films du Seigneur des Anneaux

Après la première de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir »la nouvelle série de Amazon Prime Vidéo, sûrement de nombreux téléspectateurs se sont souvenus ou ont revu le célèbre Adaptation cinématographique de l’œuvre de JRR Tolkien, par le réalisateur Peter Jackson.

Comme nous le savons, le principal méchant de la franchise est le mal sauronAussi connu comme Annatar, Gorthaur, Le Nécromancien, Le Seigneur des Ténèbres et Le Seigneur des Anneauxet était représenté comme un oeil dans la trilogie acclamée.

En ce sens, vous vous demandez peut-être la raison de cette apparition dans les longs métrages. Par conséquent, ci-dessous, nous vous dirons pourquoi sauron c’est un œil dans les films de « Le Seigneur des Anneaux ».

POURQUOI SAURON EST-IL UN ŒIL DANS LES FILMS « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX » ?

D’accord avec ScreenRant, sauron était représenté comme un œil sur les bandes parce que c’est la forme qu’il a acquise après sa première grosse défaite.

Le personnage existait bien avant la premier âge, où, après une série de batailles et de guerres, il fut exilé pendant des siècles. Au fil du temps, il est réapparu lors de la Deuxième Âge et a pris le pouvoir dans Mordor.

C’est à cette époque qu’il forge le Anneaux de puissance et, en tant que porteur de Anneau uniqueIl voulait dominer le monde. En fin de compte, il a été battu par le Prince Isildur de Gondor, qui lui a coupé le doigt et lui a fait perdre l’objet précieux. Depuis lors, le personnage s’est manifesté comme le Oeil de Sauron.

Son corps a été détruit parce que tout son pouvoir venait du anneau. Cependant, son essence n’a pas disparu et il s’est imposé comme cet oeil qui voit toutcelui qui avait encore le contrôle de Terre du Milieu. Est était considéré comme un symbole de peur et de pouvoir pour les personnes impliquées dans la Guerre de l’Anneau.

L’Œil de Sauron vu dans les films « Le Seigneur des Anneaux » (Photo : New Line Cinema)

QUELLE AUTRE FORME SAURON A-T-IL PRIS DANS LES FILMS « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX » ?

Lors du premier film de la trilogie, « Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau » (« Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau »), sauron était également représenté sous sa forme physique, utilisé pour raconter divers des flashbacks du méchant.

De cette façon, sa silhouette mesurait près de trois mètres et se caractérisait par une grande armure noire. Enfin, à la fin des bandes et après sa dernière défaite, le oeil de sauron il s’est transformé en un nuage sombre et a disparu.

Sauron a également été représenté sous sa forme physique dans les films « Le Seigneur des Anneaux » (Photo : New Line Cinema)

COMMENT REGARDER « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DU POUVOIR » ?

La série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » (en anglais: « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir”) créé en dernier 1er septembre 2022 Sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. En ce sens, vous pouvez profiter des premiers chapitres de la préquelle de la franchise populaire avec votre abonnement au service de streaming.

Veuillez noter que la date de sortie des épisodes est la Jeudi à 23h00 (heure Mexique / Pérou).