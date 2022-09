Pourquoi « Better Call Saul » peut toujours gagner un Emmy si c’est déjà fini

Après 46 nominations et aucun Emmy, les fans de « Tu ferais mieux d’appeler Saul« Ils s’attendaient à ce que 2022 soit l’année du spin-off de « Breaking Bad », notamment parce que c’était leur sixième et dernière saisonCependant, la 74e édition des Oscars de la télévision a échappé au drame créé par Vince Gilligan et Peter Gould.

Malgré des nominations dans quatre grandes catégories, la fiction mettant en scène Bob Odenkirk n’a pas réussi à obtenir une seule statuette. « Succession » a remporté le prix de la meilleure série dramatique et du meilleur scénario, tandis que le prix du meilleur acteur principal dans une série dramatique est allé à Lee Jung-jae pour « Squid Game ».

De son côté, Rhea Seehorn, qui a fait un excellent travail en tant que Kim Wexler dans la dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul», a perdu la statuette de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique à Julia Garner de « Ozark ».

Cependant, tout n’est pas perdu et la préquelle de « Breaking Bad » peut toujours gagner un Emmy même s’il s’est terminé le 15 août 2022 après six saisons et 63 épisodes. Ici, nous expliquons pourquoi.

Jimmy (Bob Odenkirk) et Kim (Rhea Seehorn) dans la série « Better Call Saul » (Photo : AMC)

« BETTER CALL SAUL », PEUT-IL ÊTRE NOMINÉ AUX EMMYS 2023 ?

Comme le note Screen Rant, «Tu ferais mieux d’appeler Saul» sera probablement à nouveau envisagée pour la cérémonie des Emmy Awards 2023, puisque la période d’éligibilité pour la cérémonie 2022 a été prolongée jusqu’au 31 mai, c’est-à-dire que seule la première moitié du sixième versement a été envisagée.

Donc, les six derniers chapitres, dont la première a eu lieu entre le 11 juillet et le 15 août 2022 sur AMC et Netflixils ont une dernière chance d’obtenir au moins une victoire.

Cependant, aux Emmys 2023, «Tu ferais mieux d’appeler Saul« peut avoir à affronter des séries comme »Maison du Dragon”, “Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » et la cinquième saison de « choses étranges”.

Après la finale de la série épique de Vince Gilligan et Peter Gould, ce serait un coup dur pour les fans si une fois de plus les créateurs, producteurs et acteurs de la série à succès repartaient les mains vides.