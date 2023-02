Une maman explique pourquoi il est nécessaire de payer 5 400 € par mois pour une garderie à temps plein et une fille au pair pour ses enfants

Pour les parents, il peut être assez difficile de s’assurer que leurs enfants bénéficient du nombre nécessaire de services de garde, tout en équilibrant leur propre vie professionnelle.

Dans une vidéo TikTok, une mère de quatre enfants, Paige Turner, a révélé le montant d’argent qu’elle dépense pour ses enfants lorsqu’il s’agit de fournir une garde d’enfants adéquate tout en s’assurant qu’elle peut avoir suffisamment de temps pour être un parent qui travaille.

Turner a expliqué pourquoi il était nécessaire de payer 5 400 € par mois pour une garderie à temps plein et une fille au pair pour ses enfants.

Dans la vidéo de Turner, la mère de quatre enfants a souligné que payer pour la garde d’enfants tout en vivant dans le Massachusetts avec sa famille est assez coûteux, car les frais de garde globaux de l’État sont plutôt élevés.

« Quand les gens découvrent ma configuration de garde d’enfants, qui est composée de deux enfants en garderie à temps plein et de deux enfants qui sont principalement gardés par une fille au pair, ils se demandent pourquoi je fais les deux », a déclaré Turner.

Turner a expliqué qu’elle « décomposerait les coûts » pour mieux les mettre en perspective.

À l’heure actuelle, Turner a déclaré qu’elle payait une garderie à temps plein pour ses deux enfants les plus âgés, puis payait « environ 25 heures de travail par semaine » pour qu’une fille au pair garde ses deux plus jeunes enfants.

« [The] coût total combiné, [which] comprend les frais au pair parce que vous devez payer une cotisation annuelle, son taux horaire qui est de 15 € / h dans le Massachusetts, et deux enfants en garderie à temps plein coûtent environ 5 000 € par mois.

Turner a également souligné que payer une fille au pair à un « taux horaire » n’est spécifique qu’au Massachusetts, et partout ailleurs dans le pays, vous n’avez pas besoin de payer une fille au pair à un taux horaire.

Elle a expliqué que si elle utilise plus d’heures pour une fille au pair, le coût peut augmenter pendant quelques mois.

« Si nous faisons la garderie pour les deux enfants, puis la garde après l’école, alors l’année prochaine, quand ma fille ira à la maternelle, nous pourrions envoyer mes deux plus jeunes à la garderie et avoir mes deux plus âgés en garde après l’école, ça fait quand même 5 000 € par mois. »

Turner a poursuivi en disant que la garde après l’école pour un seul enfant coûte « environ 1 000 € par mois », donc pour ses deux enfants les plus âgés, ce serait 2 000 € ajoutés aux 3 400 € qu’elle dépense pour la garde de ses deux plus jeunes.

Elle a ajouté que mettre ses deux plus jeunes enfants à la garderie ne serait pas aussi flexible et qu’il n’y aurait pas de couverture si ses enfants sont malades ou en vacances.

Turner a également abandonné l’idée d’embaucher une nounou à temps plein pour ses enfants.

Elle a souligné que certaines personnes lui demanderont pourquoi elle n’embauche pas simplement une nounou à temps plein et a expliqué que cela ne fonctionnerait pas pour sa famille.

« Une nounou facture généralement un taux horaire minimum de 25 € pour un enfant, puis elle facture par enfant », a-t-elle déclaré.

Lorsque Turner s’est renseignée sur l’embauche d’une nounou dans le passé, elle s’est rapidement rendu compte que le coût universel serait d’environ 5 000 € si une nounou devait surveiller ses quatre enfants.

« 40 heures par semaine, c’est ce dont nous aurions besoin au minimum pour les soins si nous faisions cela comme option de garde d’enfants à temps plein, et cela représenterait près de 5 600 € par mois. »

« Quand les gens demandent pourquoi une garderie et une fille au pair, c’est parce que c’est ce qui marche pour notre famille, a-t-elle poursuivi.

Turner a ajouté qu’elle n’embauche la fille au pair que pour « un minimum d’heures », car ce ne sont pas des « gardiennes d’enfants professionnelles » car elles ne sont aux États-Unis que pour un « échange culturel ».

« Si nous l’utilisions pendant les 45 [hours] elle est autorisée à travailler, nous ne pouvions pas nous le permettre au rythme du Massachusetts. »

Alors que certaines personnes ont été choquées par le prix, d’autres ont reconnu que la garde d’enfants coûte cher.

« 3 400 € par mois pour une garderie dans le Massachusetts ; et je dois fournir le déjeuner. C’est le tarif en vigueur dans toutes nos villes », a écrit un parent.

Un autre a ajouté : « Si vous ajoutez le logement, la nourriture, etc. pour la fille au pair, les coûts sont beaucoup plus élevés ! Cela changera la vie lorsque tous les enfants arriveront à l’âge scolaire ! »

« La garde d’enfants coûte cher. Une bonne garde d’enfants coûte très cher. Et ça devrait l’être – c’est le travail le plus important au monde! » un troisième utilisateur a fait remarquer.

« Note personnelle : ne déménagez pas dans le Massachusetts depuis que j’ai des enfants », a plaisanté un cinquième utilisateur, tandis qu’un autre a écrit : « Je suis juste sous le choc. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.