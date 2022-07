San Diego Comic-Con 2022 : toutes les avant-premières Marvel qui seront données

merveille

Le studio dirigé par Kevin Feige reviendra à un événement majeur de la culture pop après trois ans. Vont-ils confirmer Deadpool 3 dans le MCU ?

© GettyCe sera le premier Comic-Con en personne à San Diego depuis la pandémie.

Un peu à cause de la pandémie et un autre à cause de l’organisation de leurs propres événements, merveille s’est éloigné de comique con de san diego que tant de joies ont su donner aux adeptes de la Univers cinématographique Marvel (MCU) sur la base des confirmations qui ont été données dans ces panneaux. Par exemple, il y a trois ans, il a été confirmé que Natalie Portman Je reviendrais donner vie à Jane Foster et qui serait de prendre la ligne puissant thor qui a été vu dans les bandes dessinées, avec Taika Waititi en tant que cinéaste.

Lors de la conférence de presse de Thor : Amour et tonnerre, Kévin Feig confirmé la présence de merveille dans Comic Con de San Diego avec l’incitation qu’il a assuré que de grandes annonces seraient faites. En ce sens, il a souligné que le studio a généralement un aperçu de ce qu’il fera dans les cinq ou dix prochaines années, il est donc prévu que la franchise révèle des détails qui s’ajoutent aux films et séries qui ont déjà été confirmés au sein de la MCUQuoi Panthère noire, les merveilles Soit elle hulkparmi plusieurs autres.

Le gros problème est que, jusqu’à présent, un seul des panneaux qui peuvent être vus lors de l’événement a été confirmé, qui sera la présentation de La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvelqui aura lieu ce jeudi. La suite des annonces, quant à elles, arriveront samedi mais sous le plus grand des mystères puisque l’organisme officiel a annoncé qu’elles seront Kévin Feig et une série d’invités qui n’ont pas été révélés. Il est à noter que Salle H où le panel aura lieu n’aura pas de transmission en ligne.

+Ce que Marvel pourrait montrer au San Diego Comic-Con

Le projet qui sera sûrement vu et qui se produira avec certains de ses protagonistes sur le panneau sera celui de Panthère noire 2le prochain film MCU pour atteindre le cinéma sur lequel on spécule avec le rôle principal de Letitia Wright (qui était mise en doute pour sa position anti-vaccin). Il peut également y avoir des nouvelles des autres films confirmés comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (février 2023), Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 (mai 2023) et les merveilles (juillet 2023).

Les autres projets susceptibles de faire partie de Comic Con de San Diego sont ceux liés à la série qui font partie de Disney+dont deux ont une date confirmée pour cette année : je suis groot (10 août) et elle hulk (17 août). De là, entre dans la grande nébuleuse dans laquelle rien n’est certain et il n’y a que des rumeurs sur les projets du MCU.

+ Les films MCU qui pourraient faire partie du Comic-Con de San Diego

Les trois grandes productions attendues pour l’avenir de MCU ont à voir avec l’héritage laissé à la fin de la phase précédente, après la défaite de Thanos. le principal est piscine morte 3qui a déjà été confirmé mais on ne sait pas comment il se connectera avec cette franchise et nous avons pu voir Ryan Reynolds et Shawn Levy annoncer comment la connexion se produira. Les deux autres projets sont le quatrième film de Capitaine Amériquequi a confirmé à son directeur il y a quelques semaines, et Les 4 Fantastiquesqui pourrait enfin faire connaître son casting (avec Jean Krasinski?).

+ La série MCU qui pourrait faire partie du Comic-Con de San Diego

Du côté des produits petit écran, il y a plusieurs fictions qui se sont confirmées et qui pourraient montrer des progrès ce week-end. On parle de la deuxième saison de « Et qu’est-ce qui se passerait si…? »de Invasion secrète (peut-être avec les apparitions de Emilia Clarke, Olivia Colman, Samuel L. Jackson et Cobie Smulders), le spin-off de WandaVisionAgatha : Maison de Harkness, Guerres d’armures, coeur de pierre Oui Chassèrentoù l’on suppose qu’ils réapparaîtront casse-cou et caïd. Nous pourrions également avoir des avancées concernant deux animations tant attendues : X Hommes 97 Oui Spider-Man : première année.

+ Les acteurs qui pourraient rejoindre le MCU

Enfin, si l’on tient compte des spéculations qui circulent dans les réseaux depuis quelques semaines, on pourrait voir de nouvelles embauches du MCU dans Comic Con de San Diego. Qui? Henri Goldings serait présenté comme le chef de file dans homme étonnant, Antoine Starr (Les garçons) deviendrait dracula dans la serie LameOui Casse-cou confirmerait à Eiza González comme le nouveau Electraau lieu de Élodie Yung.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂