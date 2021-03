4 téléphones qui montrent que LG est l’une des marques les plus innovantes au monde

LG est l’une des entreprises avec les appareils les plus innovants et les plus étranges.

À plusieurs reprises, nous avons critiqué les différentes entreprises en disant que à quel point ils innovent peu courageux lorsqu’il s’agit de présenter leurs nouveaux appareils.

Ce même design, les mêmes écrans, les mêmes processeurs, les mêmes fonctions … Maintenant, s’il y a une marque qui aime prendre des risques, en bien comme en mal, c’est LG.

Parce que les Sud-Coréens ne se sont jamais cachés lorsqu’il s’agit de fabriquer des téléphones avec des designs fous et extravagants et bien que ce ne soit pas l’entreprise avec le plus grand nombre de ventes, ce que nous ne pouvons pas nier, c’est le désir de LG de fabriquer différents appareils. Voici quelques-uns des meilleurs.

LG DoublePlay

Si vous pensiez que les téléphones à double écran étaient quelque chose de nouveau, vous vous êtes trompé. En 2011, le LG DoublePlay a été introduit, un terminal Android avec un design qui n’était pas courant à l’époque.

Un smartphone avec un écran principal de 3,5 pouces avec une résolution de 320 x 480 et un secondaire de 2 pouces. Il avait également un clavier QWERTY.

La chose la plus curieuse à propos de cet appareil, en plus de sa conception, est que LG a ajouté une fonctionnalité qui était essentiellement déplacer des applications d’un écran à un autre en appuyant sur un seul bouton. Un en avance sur son temps.

LG G8X ThinQ

Un téléphone que nous avons analysé à l’époque et qui malgré le fait qu’il n’avait rien d’extraordinaire, il avait un accessoire qui le rendait unique.

Le Smart Dual Screen, comme cet accessoire particulier est appelé, est un boîtier qui est connecté au terminal via sa connexion USB de type C, En plus de protéger l’appareil, il nous permet d’incorporer un deuxième écran.

De cette façon, si vous vouliez deux écrans, il vous suffisait de placer ce couvercle et sinon … de le retirer. Facile et simple.

LG Wing

Le LG Wing est l’un des derniers terminaux présentés par la firme et sûrement l’un des plus curieux de l’année 2020. Nous avons également pu le tester en profondeur et même si l’idée était vraiment bonne, a de nombreux détails qui doivent être polis.

Peut-être un futur LG Wing 2, pas si gros ni si lourd, avec un prix plus serré et un logiciel mieux optimisé pour tirer le meilleur parti de sa technologie être le modèle qui peut vraiment donner des ailes à ce format.

LG Crystal

LG a également été l’une des premières entreprises à lancer des appareils mobiles avec des panneaux arrière transparents. Notre protagoniste est le LG Crystal, un appareil coulissant avec un dos transparent qui ne laisse rien libre à l’imagination.

Le clavier de cette Lg Crystal était en fait un écran tactile avec des lettres et des chiffres gravés dans la surface. De plus, étant un écran tactile, vous pouvez faire glisser votre doigt sur le panneau pour naviguer dans l’appareil. Presque presque, comme si c’était de la science-fiction.

