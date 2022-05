Disney : voici à quoi ressemble Rachel Zegler pour le live-action de Blanche-Neige

in

Disney

L’actrice de West Side Story est déjà sur le plateau du nouveau remake de Disney. Voilà à quoi ressemble Zegler après de vives critiques sur les réseaux sociaux.

© GettyRachel Zegler, la nouvelle Latina Blanche-Neige.

Depuis quelques années, Disney a un pari clair : le action en direct. En ce sens, la société Mickey Mouse ne propose plus seulement des histoires originales, mais tente également de revenir aux classiques qui ont marqué des générations entières pour les porter à nouveau à l’écran et loin du format animé. Ainsi, des films comme Le Roi Lion, Aladdin ou la Belle Oui La bête. Maintenant, le tour sera Blancheneige. Et il y a déjà des images qui montrent son protagoniste !

L’élu n’a été rien de moins que Rachel Zegler, l’actrice et chanteuse de 21 ans qui connaît très bien les remakes. C’est que Blanche-Neige ne sera pas sa première fois : l’année dernière, elle a joué dans West Side Story, réalisé par Steven Spielberg et accompagné d’Ansel Elgort. Après ses débuts sur grand écran, cette comédie musicale semble avoir été dépassée et elle est désormais prête à interpréter cette célèbre histoire de princesses.

En attendant la première de Shazam ! Fureur des Dieux , film auquel il a également participé, Zegler est sur le plateau d’enregistrement de Disney. De cette façon, vous donnerez une nouvelle interprétation à la Film d’animation de 1937 disponible sur Disney+. De quoi s’agit-il? Dans cette histoire d’amour et d’amitié, la gentille et belle princesse Blanche-Neige gagne le cœur des sept nains et triomphe des plans diaboliques d’une reine maléfique.

Ici apparaît l’un des points les plus séduisants de la fiction, puisque l’on sait déjà qui accompagnera l’artiste de West Side Story. Le rôle de la reine sera occupé par Gal Gadot, qui ces dernières années s’est démarquée pour être Wonder Woman dans DC Comics. Ce premier regard, filtré sur les réseaux sociaux, ne montre qu’un aperçu de ce que sera le film tant attendu de Marc Webbqui avant même sa première a reçu d’énormes critiques.

Concernant le soi-disantsept nains”, l’acteur Peter Pierre Dinklage a pointé du doigt Disney et assuré qu’il s’agissait d’une histoire très mal ciblée. En ce sens, la société a déclaré que le titre sera modifié et que ces personnages seront représentés d’une manière différente de l’original, qui n’a pas encore été officiellement annoncé. Bien que Rachel Zegler ait été sévèrement critiquée pour être « une princesse latine« , L’actrice ressemble déjà beaucoup à l’inoubliable Blanche-Neige et se prépare pour la première l’année prochaine.

