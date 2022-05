Qui est Nona Sobo, Irene dans « Entrevías »

Nona Sobo est chargée d’interpréter Irene dans « Entrevías »Le succès Série espagnole sur Telecinco. À ses débuts en tant qu’actrice, la mannequin publicitaire de 19 ans incarne la petite-fille de Tirso (José Coronado), qui après un incident familial est obligée de vivre avec son grand-père.

Il s’agit d’une jeune femme d’origine vietnamienne, insoumise et insoumise qui est impliquée dans un dangereux complot avec les membres du gang du quartier, puisqu’elle tombe amoureuse de Nelson, et envisage même de s’enfuir avec lui.

Cependant, le plan intrépide d’Irène ne se déroule pas comme prévu et son grand-père doit tenir tête aux membres du gang pour tenter de la protéger. Mais que sait-on d’autre de l’actrice derrière ce personnage de « entrevías” ?

Nona Sobo avec José Coronado dans la première saison de « Entrevías » (Photo : Mediaset España)

QUI EST NONA SOBO ?

Mariona Soley Boschconnu comme Nona Soboqui découle de la façon dont elle prononçait son propre nom enfant et de la première syllabe de chacun de ses noms de famille, est née en Thaïlande et adoptée à l’âge de deux ans.

Comme elle l’a raconté dans une interview accordée à Diez Minutos, elle a débuté dans la publicité à l’âge de 8 ans lorsqu’ils l’ont découverte à l’entrée d’un supermarché. A 14 ans, il participe à quelques spots et «puis, quand j’ai fait un casting pour un autre travail, ils m’ont vu pour cette série et me voilà», a-t-il compté.

Pour ses débuts d’actrice dans « entrevías» a été préparé avec des cours d’interprétation express, ainsi que de diction. À son sujet, Paolo Vasile, PDG de Mediaset Espagne, a déclaré lors de la présentation de la série : « Ça devait être elle. Je pense qu’elle s’appelle Irène. Le personnage dont nous avions parlé avec Aitor Bermejo (co-créateur) était exactement elle”.

De son côté, José Coronado a partagé avec El Periódico : «Je pense que ça va être un succès, parce qu’il le fait de façon phénoménale. C’est une beauté. Il remplit le plan de main de maître (…) Je suis un peu devenu son parrain parce qu’il était bébé quand il est venu ici il y a trois ans, puisque le projet a dû s’arrêter à cause de la pandémie, et il n’en savait rien. Il a passé une année entière à se préparer. Il a beaucoup d’enthousiasme et de discipline. Je lui prédis un bel avenir car elle est très travailleuse”.

Nona Sobo dans le rôle d’Irene, la petite-fille de Tirso, dans « Entrevías » (Photo : Mediaset España)

QUI EST LE PETIT AMI DE NONA SOBO ?

Nona Sobo a une relation avec Carlos Uraga, un entrepreneur séduisant de Bilbao qui est aussi son manager. Parce qu’il a une académie de langues, en a créé d’autres pour la robotique et le recyclage du plastique, il figure sur la liste de l’un des 100 Espagnols les plus créatifs en affaires par Forbes.

Dans l’interview avec le premier média mentionné, le protagoniste de « entrevías» a indiqué qu’il ne parle pas beaucoup du sujet parce que «il n’est pas dédié à jouer”. Il a aussi dit: « Nous nous connaissions avant le « boom » de la série, alors que j’étais déjà à Madrid. Nous sommes partis en voyage avec des amis et l’amour est né”.

