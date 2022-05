Duolingo TikTok face à un contrecoup pour la blague d’Amber Heard

Le Duolingo TikTok est largement connu sur la plate-forme pour ses messages effrontés et son humour de marque Gen-Z.

Il arrive un moment où les marques sont censées s’exprimer sur certains problèmes afin de donner au public un indice sur ce sur quoi l’entreprise s’aligne, mais le procès Amber Heard c. Johnny Depp n’en fait pas partie.

Ou à tout le moins, si vous allez vous exprimer, évitez de faire la lumière sur des accusations sérieuses.

Le compte TikTok de Duolingo a fait une blague insensible sur le procès Amber Heard c. Johnny Depp.

Sous un NBC News TikTok qui couvrait le procès Heard v. Depp, le responsable du compte Duolingo TikTok a décidé que ce serait une bonne idée de publier une réponse sous la forme d’une blague.

Dans le TikTok, l’avocat de Depp demande à Heard si elle a continué ses abus après son départ en le traitant d’agresseur, ce à quoi elle a répondu qu’il en était un.

« C’est un agresseur, et vous pouvez rechercher l’un ou l’autre de nous en ligne et découvrir qui est victime d’abus en ligne », a-t-elle déclaré.

Sa déclaration fait référence à la bulle fandom Depp qui existe dans le monde TikTok.

TikTok est devenu le foyer de mèmes et de vidéos se moquant des témoignages de Heard, créant un dangereux précédent sur la façon dont nous traitons les personnes faisant des allégations d’abus

Même dans les commentaires de ce TikTok, vous pouvez voir des gens continuer à répandre leur haine pour Heard, juste sous le commentaire maintenant supprimé que Duolingo a publié et qui disait « vous pensez tous que l’ambre montre tiktok ».

Il y a beaucoup de choses dans le monde sur lesquelles les marques sont capables de faire une déclaration.

Le droit à l’avortement, les écarts de rémunération et diverses campagnes contre la haine et la discrimination, mais s’attaquer au problème de deux célébrités impliquées dans des affaires de violence conjugale n’en fait pas partie.

Un homme du nom de Chris Harihar a tweeté : « Sur quelle planète une marque – même @duolingo – pense-t-elle que c’est cool de faire des blagues sur une victime présumée de violence domestique ? »

Ce n’est pas parce que Duolingo est populaire sur la plate-forme commentée qu’il est invincible dans le vaste champ des médias sociaux.

Les utilisateurs de Twitter sont furieux contre celui qui a fait ce commentaire sous le message de NBC.

Un utilisateur a plaisanté : « Je poursuivrais Duolingo juste pour faire valoir un point », ajoutant que le procès Heard c. Depp « pourrit » le cerveau de tout le monde.

Quelqu’un a émis l’hypothèse que la personne derrière le compte TikTok de l’application d’apprentissage des langues aurait peut-être accidentellement oublié de passer à son compte personnel, mais un autre utilisateur a répondu en disant que c’était « assez sur la marque pour le compte Duolingo ».

Quoi qu’il en soit, il n’est pas juste que les marques prennent le parti de l’une ou l’autre des célébrités dans cette affaire de violence domestique, car leur implication n’apporte absolument rien à l’entreprise et ne ferait que leur faire perdre leur soutien.

Heard v. Depp n’est pas une question de justice sociale, c’est un procès impliquant des violences domestiques, par conséquent, il n’y a aucune raison pour qu’une marque prenne position.

En plus de supprimer le commentaire après avoir subi un contrecoup, Duolingo n’a pas encore répondu à la controverse, mais la femme derrière le compte TikTok s’est excusée.

« J’ai fait une erreur », a tweeté Zaria Parvez, 24 ans, sur son compte Twitter désormais privé.

« C’est supprimé et j’écoute. J’ai 24 ans – un an après l’université – je gère un compte dont je ne m’attendais pas à ce qu’il se développe comme il l’a fait et j’apprends la responsabilité sociale sur une courbe. Prise en charge complète. C’est une leçon de début de carrière pour moi et j’apprends à être meilleure », a-t-elle écrit.

Tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais pour Parvez, celle-ci pourrait lui coûter son emploi.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.