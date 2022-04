Disney refuse de supprimer la scène LGBTQ de Doctor Strange 2

Doctor Strange dans le multivers de la folie est le projet le plus attendu de la franchise. Les ventes de billets battent des records et les fans sont tous impatients d’assister à l’incursion de Marvel dans le multivers. Cependant, quelques régions empêchent le film de sortir en salles. Le film a été interdit sur les marchés d’Arabie saoudite, du Koweït et du Qatar. Et c’est parce que le contenu du film représente des discussions autour d’un personnage LGBTQ.

America Chavez, un personnage interprété dans le film par Xochitl Gomez, est ouvertement gay dans les bandes dessinées. En raison de la reconnaissance par Marvel de l’inclusivité et de la diversité, le personnage serait représenté comme le même dans le film. Et cela explique les discussions et probablement les séquences qui montreront le personnage comme gay dans le film. Étant donné que les pays susmentionnés ont des lois sur les médias interdisant la diffusion de tels contenus, le film fait face à une interdiction sur ces marchés.

Cependant, le studio a décidé de rester ferme et d’adhérer à ses valeurs. Selon Le gardien, le studio, qui est l’organisation mère de Marvel Studios, a décidé de conserver ces séquences dans le film et de ne pas les citer spécifiquement pour adapter les films à ces marchés. De cette façon, Disney et Marvel maintiennent leurs efforts pour s’assurer que la représentation inclusive dans leurs films devient meilleure et plus franche.

Les rapports suggèrent également que des représentants d’Arabie saoudite ont demandé au studio de couper les 12 secondes d’une discussion faisant référence aux deux mères d’America Chavez, un couple gay. Selon Le gardiensuperviseur général de l’Arabie saoudite pour la classification du cinéma, Nawaf Alsabhan a répété qu’ils demandaient au studio de couper « à peine 12 secondes » de métrage.

C’est juste qu’elle parle de ses mamans parce qu’elle a deux mamans. Au Moyen-Orient, [it is] très difficile de passer quelque chose comme ça. [But they] nous ont dit qu’ils ne voulaient pas [to cut it].

Ce n’est pas la première fois que Marvel est confronté à des problèmes sur des marchés spécifiques concernant l’inclusion de personnages ouvertement homosexuels. Plus tôt, Éternels a été interdit dans certains pays pour la représentation de Phastos comme un Éternel gay et une scène de baiser qu’il partage avec son mari. Cependant, même alors, Marvel et Disney avaient conservé intactes les séquences mettant en vedette Phastos et son mari.

Au cours des dernières années, Marvel est devenu diversifié et inclusif dans la représentation des personnages. Ça a commencé avec Panthère noirequi a été loué pour le respect qu’il a montré pour le patrimoine africain. Éternels a encore élargi cette approche avec l’inclusion de Lauren Riddloff en tant que premier super-héros sourd, ainsi que le super-héros ouvertement gay de Brian Tyree Henry. Avant cela, Joe Russo avait incarné un personnage ouvertement gay dans Avengers : Fin de partie. Shang-Chi et la légende des dix anneaux axé sur la représentation asiatique. Même dans Loki, les créateurs l’ont établi rétrospectivement comme fluide entre les sexes, honorant ses racines de bande dessinée. Et maintenant, dans Thor : Amour et tonnerrela bisexualité de Valkyrie (Tessa Thompson) sera ouvertement abordée.

Compte tenu des efforts de collaboration de Marvel et Disney pour renforcer leur réputation de studio de création inclusif, il ne semble pas que Marvel se plierait aux exigences saoudiennes, et même les fans s’attendraient à ce qu’il respecte ses valeurs comme promis au public.





