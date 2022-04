Rumeur : Ana de Armas viendrait chez Marvel en tant que Spider-Woman

Sony

Ana de Armas développe une grande carrière à Hollywood et elle n’allait pas tarder à atteindre le genre des super-héros.

© GettyAnne d’armes

Sony fonctionne à double vitesse pour que votre Univers des personnages de Spider-Man devenez de plus en plus gros avec des billets comme les deux films de Veninavec un troisième confirmé, la bande de Morbius et de nouveaux personnages en route : Kraven le chasseur en plus de madame la toile. La société de production n’a pas encore obtenu la reconnaissance que le Univers cinématographique Marvelplus vivace et plus performant, mais ce n’est pas pour cela qu’il va mettre son ambition de côté.

Maintenant, de nouvelles informations de Forbes rappelle que le projet dirigé par Olivia Wilde, Femme araignée, aurait trouvé son protagoniste. C’est à propos de l’actrice Anne d’armesqui développe une impressionnante carrière dans l’industrie hollywoodienne avec des films comme Blade Runner 2049, eau profonde et même être « une Bond girl » dans le célèbre Pas le temps de mourir près de Daniel Craig.

Sony travaille sur Spider-Woman

Ils ont également souligné le possible méchant de la bande : rebecca fergussonqui a également des crédits impressionnants dans des films comme Docteur Sleep, Mission Impossible : Fallout Oui Dune, entre autres titres. Il n’y a pas de rumeurs qui mettent en évidence qui sera l’antagoniste de Femme araignée dans cette entrée de l’héroïne au cinéma.

L’identité secrète de Femme araignée il est JessicaDrew, une jeune femme qui a été traitée avec un sérum expérimental à base de sang d’araignée qui l’a mutée et lui a donné des pouvoirs similaires aux propres capacités de ces créatures. Elle peut maintenant escalader les murs et avoir une force nettement supérieure à celle d’un humain et même lancer « décharges bioélectriques ».

Sony n’a pas été conforme à son Univers des personnages de Spider-Man mais la société de production espère que ses prochains projets redresseront le cours de quelque chose qui a commencé par un chemin « peu célébré ». Les films de Venin atteint un fandom considérable, cependant Morbius c’était un échec. En effet Anne d’armes Quoi Femme araignée Ce serait un coup dur qui pourrait favoriser les plans de la marque.

