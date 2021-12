Danny DeVito est impatient de reprendre son rôle de pingouin

Danny DeVito tient à reproduire son personnage Batman de Pingouin.

L’acteur légendaire était le redoutable méchant dans Le retour de Batman et a joué aux côtés de Michael Keaton en tant que Caped Crusader et Michelle Pfeiffer en tant que Catwoman.

S’adressant à Forbes, DeVito a décrit le personnage comme « l’un des moments forts de ma carrière », mais a expliqué qu’il ne reviendrait qu’à une seule condition.

Crédit : Warner Bros

« J’ai l’impression qu’il n’est pas exclu que le Pingouin revienne un jour, mais tout dépend de [Batman Returns director] Tim [Burton], que Tim le veuille ou non », a déclaré le joueur de 77 ans.

« Je dirais que cela pourrait être dans les cartes parce que nous ne sommes pas encore morts.

« Nous pourrions faire une continuation de ce que nous avions dans le passé parce que c’était vraiment un film brillant.

« Ils m’ont offert cette opportunité et je suis très reconnaissant et j’aimerais la revoir ? Pourquoi pas ! C’était un très bon moment pour moi. »

Crédit : Warner Bros.

Michael Keaton est sur le point de reprendre son rôle de justicier masqué une fois contre pour Le flash film, qui plongera dans le multivers de DC Comic.

Cela pourrait ouvrir la porte à DeVito pour faire de même, mais rien n’a été annoncé concernant son inclusion dans le film, il est donc probablement préférable de ne pas retenir votre souffle.

Penguin est un super-vilain et a été classé comme l’un des meilleurs méchants de l’histoire de la bande dessinée.

Il est décrit comme « un homme petit et gros avec un long nez » et possède une gamme de « parapluies high-tech comme outils différents ».

La prochaine fois que nous verrons Penguin sur grand écran, c’est l’année prochaine Le Batman, avec Colin Farrell dans le rôle.

Les téléspectateurs ont dû faire une double prise lorsqu’ils ont vu la première bande-annonce du film très attendu, car l’acteur irlandais était complètement méconnaissable.

Ses cheveux et à peu près chaque trait du visage sont différents pour le film et les fans ont été époustouflés par la transformation et le dévouement envers le personnage.

Dans une interview avec GMA News, Farrell a révélé qu’il avait hâte de revenir au tournage, en déclarant : « Je l’avais seulement commencé et j’ai hâte d’y retourner. Sa création, l’esthétique du personnage, a été amusante et je suis vraiment ravie de revenir et de l’explorer.

« Et je n’ai pas grand chose à faire. J’en ai une certaine quantité dans le film. Je ne suis pas du tout dessus. Mais il y a quelques scènes savoureuses que j’ai dedans et ma création et j’ai hâte d’y retourner.