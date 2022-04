Qui est Joe Locke, le protagoniste de Heartstopper, le nouveau Netflix

Netflix

Heartstopper est la nouvelle série originale de Netflix avec Joe Locke, mais très peu connaissent cet acteur. On vous raconte ici en détail son parcours !

©NetflixQui est Joe Locke, le protagoniste de Heartstopper, le nouveau Netflix.

Vendredi dernier, le 22 avril, est venu bouchon de coeur au service de diffusion en continu Netflix, l’adaptation du roman graphique et webcomic du même nom d’Alice Oseman. Comme prévu en raison de son intrigue et de sa popularité, la série LGBTQ+ est un succès car elle fait actuellement partie des principaux classements d’audience dans le monde. Les fans ont apprécié ses épisodes et aussi l’un de ses protagonistes, Joe Lockequi a fait ses débuts d’acteur.

« Un garçon rencontre un garçon. Les garçons deviennent amis. Les garçons tombent amoureux. Lorsque le gentil Charlie rencontre Nick, un passionné de rugby, ces deux lycéens découvrent que leur amitié improbable se transforme rapidement en une romance inattendue. faire face à ce parcours de vie très humain de découverte de soi et d’acceptation, en se soutenant mutuellement alors qu’ils apprennent à trouver leur moi le plus authentique « avançait son captivant synopsis.

+Qui est Joe Locke ?

L’acteur qui joue charlie printemps dans bouchon de coeur, le nouveau hit de Netflix, est né le 24 septembre 2003 sur l’île de Man, une nation britannique située dans la mer d’Irlande. Il a actuellement 18 ans et dans la série de plateformes, il a fait ses débuts d’acteur à la télévision, puisqu’il a précédemment participé à la pièce Gaiety Theatre, au National Theatre Connections, et faisait partie du groupe Kesington Art Center.

En avril 2021, le streaming a officiellement annoncé que aimer a obtenu le rôle de Charlie Spring, après un casting dans lequel plus de 10 000 acteurs potentiels pour le rôle sont passés : « C’était un casting ouvert, donc je n’avais pas d’agent ou quoi que ce soit et je n’avais rien fait de professionnel auparavant… J’ai toujours voulu être acteur mais étant de l’île de Man, c’est encore plus difficile quand tu ne le fais pas. ‘t ont accès au même genre d’itinéraire générique que de nombreux jeunes acteurs auraient au Royaume-Uni « il a déclaré. Une curiosité intéressante est qu’au moment du tournage de l’émission, Joe Il avait 17 ans, mais à cause de son apparence, il pouvait facilement jouer l’étudiant de 15 ans.

Apparemment, cela a eu un grand impact sur les téléspectateurs de bouchon de coeurcar Il y a quelques semaines, il comptait 120 000 abonnés sur Instagram et après le lancement de la série Netflix, il a ajouté des fans et compte actuellement environ 850 000 abonnés.. Étant son premier rôle à l’écran, d’autres offres sont sûres de venir pour Joe Locke et plus d’informations sur lui seront publiées.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂