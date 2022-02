Ghostwire : Tokyo en avant-première – La capitale du Japon sous l’emprise d’êtres fantomatiques

Le 1er mars 2010, le créateur de Resident Evil Shinji Mikami a fondé son propre studio à Tokyo appelé Tango Gameworks. Après deux déclinaisons du thriller horrifique « The Evil Within », le troisième jeu du japonais est dans les starting-blocks. Dans le cadre d’un événement de presse virtuel de l’éditeur Bethesda, nous avons pu examiner en détail l’aventure d’action sombre qui se déroule dans la capitale japonaise et vous dire dans notre aperçu détaillé si vous devez marquer la date de sortie le 25 mars 2022 en rouge sur votre calendrier ou pas.

Tokyo au bord du gouffre

Et si une grande partie de la population de Tokyo – hors la zone métropolitaine environnante, actuellement près de 14,04 millions d’habitants – disparaissait d’un instant à l’autre ? Le protagoniste de « Ghostwire : Tokyo » vit cette situation exceptionnelle de près dans les premières minutes du jeu.

Un étrange brouillard balaie à grande vitesse les canyons urbains de la méga-métropole et tous ceux qui entrent en contact avec lui disparaissent d’un coup. Ou planez dans le ciel sous une forme fantomatique, pour être retenu captif dans un cuboïde flottant.

Une vue d’un carrefour de Tokyo peu après la catastrophe. © Tango Gameworks / Bethesda

Contrairement à ses semblables, le héros a de la chance dans son malheur – du moins en ce qui concerne le brouillard qui l’épargne. Un peu plus tard, cependant, il est horrifié de découvrir que des êtres fantomatiques bizarres apparaissent dans toute la ville et tentent de le tuer. L’éventail de ces soi-disant « visiteurs » est large et ils semblent couvrir à peu près tout ce que l’on sait sur les yokai, les êtres spirituels et les légendes urbaines de la culture japonaise.

Très tôt, par exemple, vous rencontrerez des écolières sans tête qui vous pinceront avec des manœuvres acrobatiques et des attaques rapides. Mais aussi soi-disant Amewarashi (enfants en imperméables jaunes remplis d’une profonde tristesse), flottant dans les airs Teru teru bozu (Des marionnettes qui tirent sur le feu et qui bougent comme par magie) ou des hommes d’affaires sans visage portant des parapluies dans le vrai sens du terme peuvent être trouvés dans de nombreux endroits.

La confrontation avec cette dame aux ciseaux est sur le point de commencer. © Tango Gameworks / Bethesda

Mais ce n’est que le début, car les créatures de Ghostwire : Tokyo deviennent plus folles – et plus dangereuses – au fur et à mesure que le jeu progresse. D’après celui publié le 3 février Plongée en profondeur dans le gameplayvous devez ensuite vous battre en duel avec une créature volante aux bras filiformes, aux ongles acérés comme des rasoirs, aux cheveux d’un mètre de long et aux dents XXL, faites attention à un porteur de masque grondant avec des griffes de chat et un Shiromuku trembler. Il s’agit du fantôme d’une jeune mariée vêtue d’un kimono à qui il a été interdit d’épouser sa bien-aimée.

Un héros dans une recherche désespérée de normalité

Mais qui ou quoi se cache derrière cette catastrophe ? Comment défaire ce chaos paranormal ? Et pourquoi la brume semblait-elle ignorer le héros ? C’est à vous de le découvrir dans le cadre de la vaste campagne solo de Ghostwire: Tokyo.

Vous obtenez l’aide d’un mystérieux étranger très tôt. KK peut apparaître comme un humain, mais peut également se transformer en une brume noire qui pénètre dans le corps de votre personnage et vous confère ensuite des pouvoirs surnaturels.

En appuyant sur les boutons L2 et en les maintenant enfoncés, vous pouvez arracher le noyau des adversaires. © Tango Gameworks / Bethesda

Ces derniers, à leur tour, sont une bénédiction pour le protagoniste, car ils peuvent les utiliser pour se défendre contre les dangers omniprésents et lutter pour leur survie. Combats de mots-clés: Pour cela, Tango Gameworks a engagé Shinichiro Hara, qui par le passé chez id Software a joué un rôle clé dans le système glory-kill de « Doom » (2016).

Sous sa direction, l’équipe « Ghostwire: Tokyo » a conçu un système de combat permettant l’utilisation de soi-disant Gestes de la main Kuji-Kiri met au centre. Pour une meilleure classification : Kuji-Kiri n’est pas un gimmick marketing par les développeurs, mais en réalité une composante de diverses religions japonaises et étroitement liée aux arts martiaux ninjutsu.

Dans le jeu lui-même, le style de combat s’appelle Tissage éthéré. Vous utilisez donc différentes combinaisons de touches pour effectuer différents gestes de la main, qui à leur tour déclenchent différentes attaques à distance. De cette façon, vous lancez de puissants projectiles énergétiques, bloquez les attaques ennemies ou déclenchez de puissantes attaques spéciales qui envoient plusieurs adversaires dans l’au-delà à la fois.

Détail important: Selon l’état actuel des connaissances, diverses attaques sont attribuées aux éléments vent, feu ou eau, ce qui indique que plus tard dans le jeu il pourrait également y avoir des types d’ennemis qui ne peuvent être dérangés qu’avec des sorts très spécifiques.