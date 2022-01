Disney : le garçon devenu viral pour son incroyable ressemblance avec un personnage d’Enchantement

Disney

Ses parents ont partagé la comparaison sur les réseaux sociaux et la photo a fait le tour du monde. Regardez l’image et le message important sur la représentativité qu’elle laisse derrière elle !

©DisneyLe garçon qui pourrait jouer dans l’action en direct de Charm.

Il y a des semaines, Disney première Charme, un film d’animation qui revient sur coutumes colombiennes à travers une histoire magique pleine de chansons entraînantes. Maintenant… l’action en direct viendra-t-elle? Pour le moment rien n’est confirmé mais, si c’est le cas, il y a déjà un enfant qui court pour jouer l’un des personnages. est-ce ton similaire est si choquant que même lui ne peut pas le croire, tournant virale sur les réseaux sociaux.

Le film, désormais disponible en Disney+, est devenu un favori des téléspectateurs grâce à la façon dont il aborde les relations entre proches. Il le fait à travers la famille Madrigal, où Mirabel se démarque comme protagoniste. Elle soutient étroitement Antoine, l’un des enfants qui est sur le point de recevoir un cadeau très spécial qui l’accompagnera tout au long de sa vie.

Dans le cas du petit, sa qualité sera de pouvoir communiquer parfaitement avec les animaux. Profitant du film à la maison, fan d’à peine 2 ans qui vit à New York s’est senti très identifié avec le personnage. Non seulement à cause des caractéristiques de sa personnalité, mais aussi à cause de son apparence physique! Son nom est Kenzo Brooks et ses parents ont été impressionnés par la ressemblance entre le personnage animé et leur propre fils.

Après avoir partagé les images sur leurs réseaux sociaux et rendu rapidement la comparaison virale, la famille Brooks a été interviewée sur Good Morning America, où elle a assuré que Charme a vraiment réussi à représenter les différentes communautés sur grand écran, faisant ainsi la promotion du hashtag #RepresentationMatters et faisant ainsi référence au fait que ces types de films sont importants et nécessaires.

Concernant l’image dans laquelle Kenzo pose à côté de la télévision et sa ressemblance avec le personnage d’Antonio peut être vue, sa mère Kaheisha a fait remarquer avec enthousiasme : « Vraiment je pense qu’il pensait qu’il se voyait. Il a juste regardé l’écran et est revenu nous regarder en souriant”. Une tendresse !

