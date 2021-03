Lana Del Rey lance les «  Chemtrails Over The Country Club  »

Lana Del Rey a enfin lancé son Nouvel album étudier, «Chemtrails sur le Country Club».

L’album est sorti aujourd’hui (19 mars) après une série de retards, il a été initialement annoncé pour être publié en mai de l’année dernière.

Après avoir été reporté pour la première fois, il a été annoncé que le mois de septembre du 2020Cependant, il a été retardé deux fois de plus, en décembre Oui janvier du 2021, pour enfin atteindre les fans le 19 mars.

Le nouvel album a été précédé par la sortie des singles, «Let Me Love You Like A Woman», en plus de la chanson qui donne son nom à l’album. Cependant, Del Rey a également partagé les singles, «Tulsa Jesus Freak» et le morceau d’ouverture de l’album, «White Dress».

‘Chemtrails Over The Country Club’ n’est pas le seul album sur lequel Del Rey travaille, car les fans attendent un album avec « American Standards and Classics » annoncé par le chanteur à Noël l’année dernière.

En février dernier, Del Rey a également annoncé qu’il avait enregistré un album de reprises de chansons country.