Wallace et Gromit de Netflix : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Le couple chien et inventeur préféré de tous sera bientôt de retour sur grand écran. d’Aardman Wallace et Gromit font leur retour triomphal avec un tout nouveau film Netflix dont la sortie est prévue en 2024.

Ses débuts en 1989 avec le court métrage Une grande journée, l’homme titulaire et le meilleur ami de l’homme ont joué dans quatre courts métrages, deux séries télévisées et un long métrage. Le prochain film sera la première apparition des deux depuis la série télévisée de courte durée Le monde de l’invention de Wallace et Gromit en 2010.

D’après la description, il semble que ce film emmènera les personnages dans une nouvelle aventure tout en préservant ce qui a si bien fait le travail original. Gardant cela à l’esprit, voyons ce que nous savons de l’actuellement sans titre Wallace et Gromit aventure. Que peut-on attendre de l’histoire, et où va-t-elle mener nos personnages préférés ? Les anciens membres de la distribution reviennent-ils et est-ce que quelqu’un de nouveau les rejoindra? Alors que nous prévoyons une sortie en 2024, où le public peut-il voir le film ? Et que faut-il savoir d’autre sur la prochaine aventure de Wallace et Gromit?

Wallace et Gromit : La parcelle

Depuis Une grande journée en 1989, la formule essentielle de la franchise est restée largement la même. Wallace et Gromit rencontrent un problème ou ont une tâche à accomplir. Wallace, qui a souvent une carrière différente dans chaque film, crée une invention pour résoudre le problème qui fonctionne inévitablement d’une manière ou d’une autre. Le duo doit alors trouver un moyen de réparer l’invention détraquée, souvent avec le silencieux et plus intelligent Gromit en tête.

Il semble que le prochain film ne s’éloignera pas trop de cette prémisse. Bien que nous n’ayons pas encore de détails spécifiques, nous avons une connexion officielle avec l’aimable autorisation de Netflix.

La ligne de connexion indique :

« L’inquiétude de Gromit que Wallace soit devenu trop dépendant de ses inventions s’avère justifiée, lorsque Wallace invente un » gnome intelligent « qui semble développer son propre esprit… Alors que les événements deviennent incontrôlables, il incombe à Gromit de mettre de côté ses scrupules et combattent des forces sinistres – ou Wallace ne pourra peut-être plus jamais inventer !

Nous pouvons dire à partir de cette ligne de connexion que le duo sera à nouveau confronté à une invention voyou qui se rebelle contre eux. Le concept d’un « gnome intelligent » semble être en ligne avec d’autres inventions « intelligentes » modernes, ce qui pourrait permettre au duo de prendre leur formule et de l’adapter au monde moderne des gadgets technologiques. Il est également rafraîchissant pour le public de voir que la franchise sait ce qui en a fait un succès à l’origine, même plus de trois décennies après le premier court métrage.

Dans tous les cas, nous ne pouvons qu’attendre et voir si ce nouveau film est à la hauteur du battage médiatique et des normes de ses prédécesseurs. Tous les premiers indicateurs montrent que ce sera le cas.

Wallace et Gromit : le casting

Lancer des shorts Wallace et Gromit doit être l’une des tâches les plus simples de l’industrie. Les premiers courts métrages ne présentaient souvent que les deux personnages titulaires. De plus, Gromit n’a jamais parlé, communiquant exclusivement via ses expressions faciales et son langage corporel.

Les aventures ultérieures et le long métrage de 2005 Wallace et Gromit : La malédiction du lapin-garou a ajouté plus de membres de la distribution à mesure que la franchise se développait à partir des deux stars principales. Au moment d’écrire ces lignes, aucun personnage supplémentaire n’a encore été confirmé pour le nouveau film. Il est probable que nous en saurons plus sur les nouveaux personnages rejoignant le duo lors de leur prochaine aventure à l’approche de la date de sortie.

L’acteur britannique emblématique Peter Sallis était la voix de Wallace dans toutes les apparitions précédentes du duo au cinéma et à la télévision. Sallis est décédé en 2017, marquant la série 2010 comme sa dernière fois exprimant Wallace. L’acteur Ben Whitehead a dépeint Wallace dans diverses apparitions secondaires depuis 2005 et jouera le rôle d’un prochain jeu VR et de « futures apparitions », y compris le nouveau film. Cette note « apparitions futures » semble indiquer qu’il y a plus d’aventures avec les deux à l’horizon, apportant leurs bouffonneries vivables à une toute nouvelle génération.

Netflix vise à sortir le nouveau film en 2024. C’est normal, car cela fait exactement 35 ans depuis la première sortie du duo. Le film sera diffusé dans le monde entier exclusivement sur Netflix, à l’exception du pays d’origine, le Royaume-Uni. Là, il sera d’abord diffusé sur la BBC avant de venir sur Netflix à une date ultérieure. Le mauvais pantalon, un rasage de près, et Une affaire de pain et de mort tous ont été diffusés en premier sur la BBC, de sorte que le diffuseur respecte la tradition.

Wallace et Gromit sont de retour, et Aardman semble faire tout ce qu’il peut pour s’assurer que la franchise reste la même pour tous ceux qui ont grandi avec. Si ce nouveau film est un succès, cela pourrait conduire à la renaissance de la franchise pour être apprécié par une toute nouvelle génération.