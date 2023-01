King of the Hill reviendra à Hulu avec les créateurs et la distribution originale

Bonne nouvelle pour tous les fans de »roi de la colline ». La série animée populaire reviendra avec un nouveau redémarrage pour hulu avec les créateurs Mike juge Oui greg danielsen plus d’une partie de la distribution originale de la série.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs d’un retour du » roi de la colline » depuis de nombreuses années, des rapports affirment que Hulu vient de commander une commande directe en série, avec Mike Judge et Greg Daniels de retour en tant que producteurs exécutifs du dessin animé. au showrunner Saladin Patterson.

Les membres de la distribution de retour comprennent Kathy Najimi comme Peggy Hill Stephen Racine comme Bill Dauterive et Buck Strickland, Paméla Adlon comme Bobby Hill johnny hardwick comme Dale Gribble, et Lauren Tom comme Minh Souphanousinphone et Kahn Souphanousinphone Jr., faisant revivre leurs personnages emblématiques.

« Nous sommes tous très heureux d’accueillir Hank, Peggy et Bobby et de voir ce qu’ils ont à dire sur le monde dans lequel nous vivons et de poursuivre les conversations que nous avons entamées il y a des années », a-t-il déclaré. Criag Erwichprésident d’ABC Entertainment et Hulu.

Il a également noté qu’un redémarrage « King of the Hill » répondait aux besoins de Hulu. « Ce spectacle a tous les ingrédients parfaits pour réaliser ce moment d’animation sur Hulu, et nous sommes très reconnaissants d’avoir ces conversations aux côtés de ce groupe talentueux », a-t-il déclaré.

La série »King of the Hill » diffusée pour la première fois avec 13 saisons en renarddébutant en janvier 1997 et se terminant en 2010. La série de comédies animées se déroule au Texas et suit la vie de Hank Hill, un vendeur passionné par son métier et qui vit avec sa femme Peggy, leur fils flamboyant Bobby, un comédien en herbe, et sa nièce Luanne.

Pour le moment, plus de détails sur le redémarrage de » King of the Hill » sont inconnus, mais on sait qu’il arrivera exclusivement pour la plate-forme Hulu, probablement disponible sur le service Star + en Amérique latine.