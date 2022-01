Clip exclusif : La malédiction de La Patasola sonne à travers les bois

Patasola, connue dans le folklore sud-américain comme un monstre vampirique qui apparaît dans la nature lorsque les chasseurs ou les bûcherons masculins commencent à penser aux femmes, suffit à nous faire courir dans la peur. C’est si, selon le folklore, Patasola n’a pas pris une apparence de leurre uniquement pour révéler sa véritable forme hideuse dès qu’il est trop tard. Émouvant et horrible, n’est-ce pas ? Quel est exactement le ton des producteurs du film d’horreur indépendant La Malédiction De La Patasola viser à capter.

La Patasola suit deux couples en difficulté hantés par le célèbre monstre, testant leurs relations, leur moralité et leur volonté de survivre. Le film marque les débuts en tant que réalisateur de l’acteur et scénariste AJ Jones (Pays de Lovecraft), avec une histoire co-créée par Jones et Daniela Gonzalez, originaire de Floride (Frenemies). Le film met également en vedette Luciana Faulhaber (Nuances de bleu), Patrick R. Walker (Le résident), Najah Bradley (Boîte noire) et Gillie Jones (M. Frost). Pour compléter le casting, Jack Young (La course parfaite) et Mark Pettit (Vrai détective).

FILM VIDÉO DU JOUR

La partition originale du film a été développée par Kelsey Woods et l’actrice et compositrice de Broadway Yvette Gonzalez-Nacer a écrit et interprété La Malédiction de La Patasola chanson du thème.

Sons étranges de la nature sauvage

« La malédiction de La Patasola est un thriller axé sur les personnages qui, selon nous, va plaire à un large public », a déclaré Tony Piantedosi, vice-président des acquisitions chez Vertical Entertainment, qui vient d’obtenir les droits de distribution du thriller indépendant à travers le Nord. Amérique. « Nous avons été attirés par l’histoire, la mythologie et la façon dont le monstre a pris vie – et nous pensons que les fans vont vraiment apprécier ce film. »

Tom Malloy, président de Glass House Distribution, a déclaré : « Maintenant que Vertical Entertainment est devenu notre partenaire de distribution en Amérique du Nord, nous sommes convaincus que les dominos tomberont dans le monde entier et La Malédiction de La Patasola sera apprécié par un public mondial en 2022. »

Les succès passés de Vertical incluent Channing Godfrey Peoples Mlle Juneteenth, avec Nicole Beharie dans sa performance récompensée par le Gotham Independent Film Award de la meilleure actrice et nominée pour le Golden Globe Award du meilleur film Musique, réalisé par Sia et mettant en vedette Kate Hudson, lauréate du Golden Globe Award de la meilleure actrice. Visant à poursuivre le succès, La Malédiction de La Patasola devrait sortir en salles sur 10 marchés majeurs et sera disponible sur les médias en streaming et d’autres plateformes le 14 janvier 2022.





John Cena aimerait revenir pour Fast 10 La star de F9, John Cena, espère que le public le reverra sous le nom de Jakob Toretto dans Fast 10.

Lire la suite





A propos de l’auteur