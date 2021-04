Disney conclut un accord avec Sony pour diffuser leurs films

Sony et Disney sont parvenus à un accord qui permettra à la House of Mouse de diffuser des films Sony sur leurs services après les accords Pay One.

Eh bien, c’est intéressant. Peu de temps après que Sony a conclu un accord avec Netflix pour diffuser exclusivement leurs nouvelles versions après leurs sorties en salles, ils ont maintenant conclu un autre accord avec Disney. Ce nouvel accord permet à Disney de diffuser / diffuser à la télévision les communiqués de Sony Post les accords Pay One. Si vous n’êtes pas familier avec le terme, « Pay One Window » est la période de temps après les courses en salles où les streamers ont le droit de les jouer. À l’époque, c’est la fenêtre de temps où les films seraient sur HBO / Starz.

Cela signifie donc qu’une fois la fenêtre de licence expirée pour Netflix, Disney pourra diffuser les versions de Sony. Pour beaucoup, le point important à retenir ici est que nous pourrons réellement voir les films Spider-Man sur Disney + juste à côté des autres films Marvel. Et cela sans parler de l’arriéré de films d’animation de Sony. Voici l’annonce complète:

La Walt Disney Company (DIS) et Sony Pictures Entertainment (SPE) ont annoncé aujourd’hui un accord de licence de contenu pluriannuel pour les droits de diffusion et de télévision aux États-Unis sur les nouvelles sorties en salles de Sony Pictures sur le vaste portefeuille de plates-formes de Disney Media & Entertainment Distribution, y compris ses services de streaming Disney + et Hulu, ainsi que des réseaux de divertissement linéaires tels que ABC, Disney Channels, Freeform, FX et National Geographic. L’accord couvre les sorties en salles de 2022 à 2026 et commence pour chaque film après sa fenêtre Pay 1 TV. L’accord s’appuie sur l’accord préalable des sociétés qui a vu les films SPE sous licence à FX dans la fenêtre de télévision post-Pay 1.

L’accord accorde également des droits sur un nombre important de titres de bibliothèques emblématiques de SPE, allant des franchises «Jumanji» et «Hotel Transylvania» aux films Universe of Marvel Characters de Sony Pictures, y compris Spider-Man. Cela donne à Disney un énorme potentiel de programmation sur ses plates-formes et en fait des destinations clés pour une solide collection de films Spider-Man. Notamment, l’accord permet à Hulu d’accéder à un nombre important de titres de bibliothèques dès le mois de juin.

«Cet accord historique pluriannuel et indépendant de la plate-forme garantit à l’équipe de Disney Media and Entertainment Distribution une énorme flexibilité et une vaste gamme de possibilités de programmation pour tirer parti de la riche gamme de films d’action et de famille primés de Sony dans nos services directs aux consommateurs. et les canaux linéaires », a déclaré Chuck Saftler, responsable des opérations commerciales pour ABC, Freeform, FX Networks et Acquisitions dans la division Réseaux de DMED, qui a joué un rôle clé dans les négociations. «C’est une victoire pour les fans, qui bénéficieront de la possibilité d’accéder au meilleur contenu de deux des studios les plus prolifiques d’Hollywood sur une multitude de plates-formes de visionnage et d’expériences.»

«Cet accord révolutionnaire confirme à nouveau la valeur unique et durable de nos films pour les cinéphiles et les plateformes et réseaux qui les desservent», a déclaré Keith Le Goy, président, Distribution mondiale et réseaux, Sony Pictures Entertainment. «Nous sommes ravis de faire équipe avec Disney pour offrir nos titres à leurs téléspectateurs et abonnés. Cet accord cimente un élément clé de notre stratégie de distribution de films, qui consiste à maximiser la valeur de chacun de nos films, en les mettant à la disposition des consommateurs sur toutes les fenêtres avec un large éventail de partenaires clés. »