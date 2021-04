Choses étranges: quand la quatrième saison arrive-t-elle?

En septembre 2019, Netflix a confirmé, pour le plus grand plaisir des fans, que Des choses plus étranges il a été renouvelé pour une quatrième saison. Après avoir vu Joyce quitter Hawkins après que rien d’autre ne l’y ait attachée, l’histoire se poursuivra maintenant et promet d’être la tranche qui surpassera les trois précédentes.

En fait, cela a été confirmé lors de sa sortie, le 14 février 2020, la première et, jusqu’à présent, la seule bande-annonce officielle de ce que sera cette prochaine saison. Cependant, comme cela est arrivé à de nombreuses productions de Netflix, Des choses plus étranges C’était l’un des plus touchés par la pandémie de coronavirus.







Bien que le tournage ait commencé avant la fermeture mondiale, la série n’a pas eu d’autre choix que, avec les verrouillages de virus se répandant de plus en plus, de suspendre sa présence sur le plateau. À tel point que, jusqu’en octobre de l’année dernière, ils ne pouvaient pas retourner au cinéma et avec six mois de travail, on supposait que la date de la première se rapprochait de plus en plus.

Finn Wolfhard est celui qui a parlé de la saison quatre. Photo: (IMDB)



Cependant, tout comme Gaten Matarazzo a parlé et a admis le retard de Des choses plus étranges, tout comme Finn Wolfhard, qui a laissé entendre qu’il n’y aurait pas de nouveaux chapitres avant l’année prochaine. « La quatrième saison? Il devrait sortir l’année prochaine, J’espère« , Il admit.

C’est-à-dire que, lors de sa sortie l’année prochaine, ce sera la saison qui aura mis le plus de temps à arriver puisque, par exemple, seulement deux ans se sont écoulés entre la deuxième et la troisième. Bien qu’il semble que le temps qu’ils prennent soit suffisant puisque Wolfhard a également déclaré que ce sera la saison « plus sombreIls l’ont déjà fait, mais ils ont quand même veillé à ne pas dire un mot sur ce que sera l’intrigue.