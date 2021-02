C’est ainsi que Carl Sagan a réussi à arrêter ce que tout le monde croyait être un holocauste nucléaire inévitable

Carl Sagan est connu comme astronome et vulgarisateur. Bien connu, presque mythique. « Cosmos » était depuis longtemps la porte d’entrée des nouvelles générations vers les mystères de l’Univers Et, malgré le temps qui a passé, il a été pour beaucoup la figure du scientifique par excellence.

Mais c’est autre chose. Les gens de Radio Skylab (un podcast, d’ailleurs, fortement recommandé) m’ont rappelé une anecdote sur la vie de Carl Sagan qui vient très bien se souvenir maintenant que c’est 20 ans après sa mort. C’est ainsi que Carl Sagan a « sauvé » le monde de l’holocauste nucléaire.

La guerre des galaxies

Le 23 mars 1983, Ronald Reagan a annoncé qu’il lancerait l ‘«Initiative de défense stratégique» (mieux connue sous le nom de «Star Wars»). Fondamentalement, c’était un énorme «bouclier antimissile» destiné à défendre les États-Unis contre toute attaque nucléaire. La nouveauté la plus curieuse était que ce n’était pas seulement un système sol-air, mais L’intention de Reagan était d’apporter des armes dans l’espace, de le militariser.

C’était un toast au soleil: l’American Physical Society a conclu en 1987 que non seulement il n’était pas possible de le réaliser à ce moment-là; sinon quoi il faudrait plus de dix ans pour savoir si c’était vraiment possible. Mais cela a été vécu comme un coup presque indescriptible.

De loin, cela devient très difficile à comprendre à quel point les années de la guerre froide ont été vraiment difficiles pour plusieurs personnes. Peut-être que la réaction sociale à la victoire de Trump (perçue à mi-chemin entre le drame et la tragédie) peut nous donner une idée de «l’hystérie» soutenue qui a écrasé de nombreuses personnes au cours des années 1950, 1960 et 1970.

Bien que cela semble étrange, de nombreuses personnes sont venues bâtir leur vie autour de cette peur. Mais dans les années 80, cette menace permanente de «destruction mutuelle assurée» commençait à peser sur le moral de tout le monde (si vous ne l’avez pas déjà fait).

L’appendicite qui a fait tomber la guerre froide

On raconte que Carl Sagan a appris l’annonce de Reagan alors qu’il se trouvait à l’hôpital en convalescence d’une appendice. Oui c’était comme un coup de pied dans l’estomac. Il a été profondément horrifié et a décidé, avec l’aide de sa femme (la mythique Ann Druyan également), qu’ils devaient faire quelque chose.

Sagan était un spécialiste des sciences planétaires. Sa thèse en astronomie et astrophysique (qu’il a lue en 1960 à l’Université de Chicago) portait sur des choses comme la contamination biologique de la Lune ou l’atmosphère de Vénus. En 61, il a publié un article brutal dans Science dans lequel il a utilisé les informations radioastronomiques disponibles pour interpréter correctement que sur Vénus il y avait un effet de serre colossal.

Avant 1983, Sagan et Golitsyn avaient déjà étudié les tempêtes de poussière sur Mars. Tout comme dire « tempêtes de poussière » ne comprend pas tout à fait la dimension monstrueuse et disproportionnée des tempêtes martiennes que nous savions grâce, en grande partie, aux sondes Viking. Quelque chose que beaucoup associent directement à l’idée de l’hiver nucléaire et la vérité est que cela pourrait bien l’être.

Et en 1982, Paul Crutzen et John Birks écrivaient «L’atmosphère après une guerre nucléaire: crépuscule à midi» dans laquelle ils étaient déjà prévenus le refroidissement global qui conduirait à l’accumulation de poussière, de fumée et de suie après une guerre nucléaire. Mais rien de tout cela n’était pertinent jusqu’à ce que Reagan tire la couverture sur sa tête et annonce qu’il allait militariser l’espace.

Hiver nucléaire

Entre 1983 et 1984, Sagan, Turco, Toon, Ackerman et Pollack ont ​​préparé un rapport dans lequel ils défendaient que toute guerre nucléaire se terminerait inévitablement par l’hypothèse TTAPS (les initiales des noms de ses auteurs) également connue sous le nom d’« hiver nucléaire ». .

En 1984, Sagan, Ehrlich et Kennedy ont publié « The Cold and the Dark » un livre très populaire dans lequel ils analysaient ce qui arriverait au monde après une guerre mondiale. Et ce n’était pas bon. Les déclarations des scientifiques se sont succédées au Congrès des États-Unis et Sagan lui-même s’est rendu en Union soviétique pour expliquer le problème.

L ‘ »hiver nucléaire » s’est avéré une arme très puissante: L’idée était qu’après la guerre nucléaire, la poussière atteignant les couches supérieures de l’atmosphère conduirait à un tel refroidissement qu’il n’y aurait aucun gagnant en aucune circonstance. Cela a frappé deux idées clés: d’une part, personne ne gagnerait cette guerre et, d’autre part, un conflit nucléaire n’affecterait pas seulement les grandes puissances, mais atteindrait le monde entier.

En d’autres termes, il a créé – ou contribué à créer – une prise de conscience mondiale du problème des armes nucléaires comme jamais auparavant. Il serait absurde de penser qu’il ne s’agissait que de Sagan et de quatre scientifiques (les militants, les politiciens et les militaires avaient un rôle irremplaçable) et si peut-être est-ce un excès de parler de «sauver le monde de l’holocauste nucléaire». Mais, avec la perspective du temps, on peut affirmer sans aucun doute que sans la poussée de la science, la conversation mondiale aurait été très différente.

Nous avons besoin d’autres mondes, mais ils sont dans ce

En 73, Sagan a publié « The Cosmic Connection ». Le livre traite principalement du phénomène OVNI d’un point de vue rationnel et c’est pourquoi il est rappelé. Mais, comme l’explique Pablo Francescutti, il y a une idée très intéressante et peu connue: l’idée qui, comme cela s’est produit avec la découverte des canaux de Mars au 19ème siècle. on voit dans l’espace (et dans le futur) ce qui nous préoccupe aujourd’hui.

Sans douter du poids scientifique du rapport TTAPS et d’autres travaux, il ne fait aucun doute que l’intention de Carl Sagan n’était pas simplement scientifique. Sagan a approuvé la célèbre phrase de Margaret Mead (« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, ils sont les seuls à l’avoir réalisé ») et voulait changer le monde, arrêter le chronomètre de l’Apocalypse et illuminer un avenir meilleur. Parce que, bien que parfois cela nous semble distant et vaniteux, la science, la vraie science, est également bonne pour cela.

images |ビ ッ グ ア ッ プ ジ ャ パ ン