Les jumeaux Bindi Irwin avec leur fille nouveau-née Grace Warrior sur des photos côte à côte

La fille nouveau-née de Bindi Irwin, Grace Warrior, est son mini-moi !

La nouvelle maman a partagé une adorable comparaison côte à côte de leurs photos de bébé montrant à quel point la mère et la fille se ressemblent.

Irwin, 22 ans, a bercé sa fille, née en mars, sur la première photo. La petite fille avait l’air confortable dans une serviette à capuche. Pour la deuxième photo, Irwin a partagé une photo d’elle en tant que bébé portant une serviette similaire et semblant à l’aise dans les bras de sa mère, Terri Irwin.

« Baby Grace Warrior & Baby Bindi Sue. Comme maman comme fille. Nous aimons tous les deux nos serviettes à capuche », a écrit Irwin sur Twitter.

La fière grand-mère Terri Irwin a adoré voir les belles photos.

« Tu étais le bébé le plus doux, Bindi, et maintenant tu es la plus merveilleuse des mamans pour ma chère petite Grace! » elle a répondu sur Twitter.

Irwin et son mari, Chandler Powell, adorent clairement chaque instant d’être de nouveaux parents. Le couple, qui a tenu les fans au courant des images échographiques et des mises à jour du baby bump tout au long de leur grossesse, a partagé de jolies photos de la petite Grace Warrior s’adaptant à son nouvel environnement.

En avril, le fier nouvel oncle Robert Irwin, 17 ans, a partagé plusieurs nouvelles photos de famille, dont l’une rayonnante alors qu’il tenait sa nièce dans ses bras.

« Être l’oncle de Grace est génial !! J’ai hâte de voir cette petite guerrière grandir et conquérir le monde – je pense qu’elle dirigera le zoo en un rien de temps! » a-t-il écrit sur Instagram. « Je me sens tellement honoré de pouvoir partager toutes les expériences incroyables que j’ai vécues en grandissant dans un zoo et de lui apprendre tout, du sauvetage de la faune aux soins de notre famille d’animaux! »

Baby Grace fait déjà connaissance avec les résidents du zoo d’Australie. En mai, son père a partagé une photo de Grace Warrior rencontrant un koala qu’il tenait dans ses bras.

« 2 mois », a-t-il écrit. « Nous avons eu beaucoup de sourires, les meilleurs rires et nous avons rencontré un koala ! Nous t’aimons, Grace Warrior. »