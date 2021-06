Disney Channel va arrêter de diffuser : que va-t-il advenir de son contenu

Fin d’une époque pour plusieurs générations: Disney Canal, célèbre chaîne connue pour ses séries pour enfants et adolescents, cessera d’être délivré à la fin du mois par décision de la société. Le signal qui a donné des événements comme Hannah Montana, High School Musical, Lizzie McGuire, Jessie ou Stuck in the Middle fermez vos streams et migrez votre contenu. Les réactions du public ont été immédiates : il y avait des regrets. Vue!

La nouvelle est née sous la forme d’une version Internet et a été confirmée par Dany Martin, animatrice de Zapping Zone pendant 12 ans. « Toute la programmation fait partie de Disney +. Walt Disney Company continue de travailler sans relâche pour fabriquer les meilleurs produits », a commenté son compte Twitter bien qu’il ait précisé que ni « Disney Channel, pas Disney XD, pas Disney Junior » ils se fermeront, mais déplaceront leur contenu vers le streaming.







Cependant et en effet, les chaînes perdront toutes leurs productions pour rejoindre le service Disney+. le 25 juin Ce sera le dernier jour de Disney Channel, bien que l’annonce officielle de la société soit toujours manquante. Les fans ont reçu cette nouvelle avec regret et ont déjà déploré sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Disney Channel ferme-t-il son contenu ?

Cette décision n’est pas surprenante si les derniers mouvements de l’empire Mickey Mouse sont suivis. Bob Chapek, PDG de la société, a assuré qu’au moins 100 chaînes seront fermées d’ici 2021 pour favoriser le streaming. « La grande majorité de ce contenu migrera vers Disney +. Cela reste une stratégie de base pour nous alors que nous passons directement au consommateur.« , a-t-il déclaré lors de la conférence sur les médias et la technologie de JPMorgan Chase & Co..

Actuellement, la programmation de la chaîne en Amérique latine comprend des séries classiques et donc aussi des événements tels que Je suis Luna, Star vs. Les forces du mal, Coop et Mandy, Sidney dans le rôle de Max, Les Verts dans la grande ville Oui Hollie passe-temps. Pour vous assurer de continuer à le regarder à partir du 25 juin, vous devez être abonné Disney +.

