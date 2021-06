Enceinte Dylan partage la lutte des vêtements dans un article relatable: « Rien ne convient »

Dylan Dreyer a une sacrée énigme concernant les vêtements de grossesse.

La météorologue 45secondes.fr et co-animatrice de la 3e heure de 45secondes.fr vient de comprendre à quel point il est difficile de trouver des vêtements qui lui vont à ce stade de sa grossesse, et son message est assez pertinent.

« Je suis à ce stade de ma grossesse où je ne suis pas tout à fait prête à porter des vêtements de maternité complets et je me glisse dans mes vieux vêtements », a-t-elle partagé dans un post Instagram franc.

Dylan a partagé une photo de plusieurs vêtements posés sur le sol de son dressing et a expliqué pourquoi c’est si désordonné là-dedans en ce moment.

« Certains (vêtements) dans lesquels je ne peux tout simplement pas me faufiler. Ils finissent en tas sur le sol … que je raccroche après le spectacle quand j’ai plus de temps », a-t-elle déclaré.

Dylan, qui a récemment révélé qu’elle attendait son troisième fils, a tagué son co-animateur Craig Melvin, qui a partagé des photos d’elle et des vestiaires en désordre de Sheinelle Jones à la 3e heure de AUJOURD’HUI jeudi.

Au cours du segment, Craig a déclaré que Sheinelle était généralement considérée comme l’hôte le plus désordonné, mais le vestiaire de Dylan a prouvé qu’elle avait également une séquence bâclée.

« Pour ceux d’entre vous qui ont grincé des dents devant les photos de @craigmelvinnbc de ma loge … c’est la situation dans laquelle je me trouve en ce moment : 20 minutes avant le spectacle, je m’habille et littéralement rien ne me va », a écrit Dylan dans son post Instagram.

En rapport

Elle a poursuivi en expliquant qu’elle rangeait réellement sa loge après le spectacle.

« Je ne les laisse pas juste là pour que quelqu’un d’autre les nettoie. Alors oui, je suis en désordre, mais je ne suis pas une salope… je suis enceinte! » elle a dit.

Les adeptes de la météorologue ont apprécié sa franchise, et beaucoup d’entre eux semblaient se rapporter à la difficulté de trouver des vêtements bien ajustés pendant la grossesse.

« Je comprends tout à fait ! Je viens de traverser cette phase de non-conformité ! Les gens ne comprennent pas, la lutte est réelle ! » a écrit un utilisateur d’Instagram. Un autre a commenté : « C’est bon… c’est à ça que ressemble mon placard et je ne suis pas enceinte. Nous sommes tous passés par là ! Tu es superbe tous les jours ! »

Maintenant que Dylan a annoncé sa grossesse, ses co-animateurs sont impatients de savoir si elle a un nom en tête, mais elle a gardé la lèvre serrée jusqu’à présent. Le mois dernier, les téléspectateurs de la 3e heure d’AUJOURD’HUI ont voté sur des noms suggérés comme Maxwell, Noah, Brodie, Julian, Arthur, Walter et Archie.

« C’est intéressant parce qu’il y a des noms sur cette liste que nous avons jetés », a déclaré Dylan à l’époque.

Plus tôt cette semaine, elle a partagé qu’elle avait un nom choisi, mais a dit que c’était un secret.