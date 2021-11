De nouvelles images sur le tournage de Captain Marvel 2 montrent le costume de Mme Marvel

Les Univers cinématographique Marvel continue de s’étendre avec de nouveaux séries et films qui mettent la franchise de super héros comme l’un des favoris. Récemment, Disney + a présenté les premiers épisodes de Oeil de faucon et en décembre il sera présenté en salles Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Mais ce n’est pas le seul lancement que l’entreprise de Kevin Feige a préparé, car un nouvelle étape il est déjà en pleine production.

Parmi eux, il viendra les merveilles, qui fonctionnera comme la suite de Capitaine Marvel, le film mettant en vedette Brie larson en 2019. Parmi les personnages qui animeront le film, il y aura Mme Marvel, qui sera interprété par Iman Vellani et dont il était prévu qu’elle portera des looks différents. Tous seront similaires aux costumes que votre personnage utilise dans les bandes dessinées. Pourtant, c’est déjà une réalité et une photo divulguée le prouve.

Utilisateur L’actualité des merveilles a partagé sur son profil Twitter la première photo sur le tournage de les merveilles qui montre les vêtements que l’actrice portera pour donner vie à ce rôle emblématique. Quoi qu’il en soit, avant de la voir dans sa propre série Disney + qui racontera les origines de Kamala khan. Il s’agit d’un jeune fan des Avengers qui a une fascination particulière pour carole denvers.

On ignore encore comment il obtiendra ses pouvoirs. Malgré tout, cela génère déjà de grandes attentes et les fans sont devenus fous après avoir vu le costume que portera l’actrice canadienne. les merveilles sortira en salles le 17 février 2023 et montrera le travail conjoint de Mme Marvel avec Captain Marvel et monique rambeau, un personnage qui a brillé dans WandaVision grâce à la personnification de Teyonah Parris.

Alerte spoil! Dans la scène post-crédits de Spider-Man : loin de chez soi, également sorti en 2019, Nick Fury -Rôle en charge de Samuel L. Jackson– est apparu d’un vaisseau spatial. Enfin, dans le dernier épisode de WandaVision Diffusé sur Disney + plus tôt cette année, Monica a reçu un message de lui-même indiquant qu’elle devrait également voyager en dehors de la Terre. Ce sera une question de deux ans pour savoir ce qui va vraiment se passer avec tous ces personnages.

