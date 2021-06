Mammouths congelés, hommes des tourbières et loups de goudron : voici comment la nature préserve les créatures préhistoriques

La Terre a connu des changements monumentaux depuis sa formation il y a 4,5 milliards d’années. Il a subi une alternance de phases de refroidissement et de réchauffement, ce qui modifie radicalement l’écosystème, entraînant des extinctions massives et la possibilité pour de nouvelles espèces d’évoluer. Les animaux qui ont cessé d’exister ont laissé des empreintes, des empreintes de pas partielles aux squelettes fossilisés intacts. Et dans certains cas, des carcasses entières sont restées figées dans le temps – littéralement – dans la glace, les tourbières ou les fosses de goudron.

Les humains ont tellement appris de ces poches de la préhistoire. Nous avons reconstitué les événements de l’évolution et avons une meilleure compréhension de la façon dont nous sommes arrivés aujourd’hui. Des morceaux manquent, mais des zones qui ont préservé le passé nous aident à combler les vides. Voici quelques façons dont la nature a réussi à préserver les créatures préhistoriques.

Figé dans le temps

Une excellente méthode de conservation des animaux est la congélation. Le temps froid arrête la vitesse de décomposition organique en empêchant la croissance de bactéries qui se nourriraient autrement de la chair en décomposition. Bien que la Terre soit environ 11 degrés Fahrenheit (6 degrés Celsius) plus chaude qu’au cours de la dernière période glaciaire, qui s’est terminée il y a environ 20 000 ans, plusieurs créatures anciennes ont été trouvées dans les régions gelées de la Russie, de l’Asie et de l’Amérique du Nord, avec leurs corps intact. La présence de nourriture dans l’estomac de ces animaux de l’ère glaciaire indique que leurs corps ont été gelés rapidement, empêchant la pourriture.

Un chat congelé momifié, des bébés mammouths, un bison ancien et un jeune poulain – tous vieux de plusieurs milliers d’années – font également partie des nombreuses créatures trouvées congelées dans le sol glacé de la Sibérie.

La glace est un agent de conservation si efficace que ce bébé mammouth laineux a l’air de faire une sieste. (Crédit image : Musée de paléontologie de l’Université du Michigan)

Tourbières sans oxygène

En l’absence de glace, la nature a d’autres moyens de préserver les tissus corporels. Un facteur extrêmement important dans la prévention de la décomposition est la séparation de l’oxygène. Les tourbières d’Europe ont une combinaison magique de manque d’oxygène, de basse température et d’eau acide, qui fonctionne pour « décaper » les restes de tout animal qui finit dans la boue. Au fil du temps, des couches de mousse se forment à la surface de la tourbière et libèrent des produits chimiques qui arrêtent la croissance bactérienne.

Certains des vestiges les plus célèbres du passé découverts dans ces tourbières comprennent des restes humains préservés ainsi qu’une pléthore d’artefacts anciens. D’énormes morceaux d’une substance cireuse comestible à base de produits laitiers ou de viande sont parfois trouvés avec ces hommes des tourbières. Ce « beurre de tourbière » a peut-être été un produit alimentaire précieux à tartiner sur du pain de l’âge du bronze. Il est possible que les gens du passé stockaient leur beurre dans des tourbières pour le garder frais et frais, bien avant l’époque de la réfrigération. Cela a si bien fonctionné que cette ancienne pâte à tartiner est encore comestible – tant que le convive peut ignorer l’odeur, a rapporté le magazine Smithsonian.

En 1950, un homme a été découvert dans une tourbière près de la ville danoise de Tollund dans un si bon état qu’il a d’abord été considéré comme une récente victime de meurtre, et la police a été appelée pour inspecter les lieux. Cependant, le corps reposait depuis 2 300 ans, toujours vêtu de vêtements de l’âge du fer. Il semblait avoir été assassiné, mais les coupables eux-mêmes étaient morts depuis longtemps, selon le musée Silkeborg au Danemark, qui abrite maintenant l’homme de Tollund.

Les tourbières peuvent avoir été d’anciens lieux de sépulture ou même de sacrifice rituel. Tollund Man a été retrouvé avec un cordon de cuir tressé étroitement enroulé autour de son cou, et on ne sait pas s’il a été pendu ou étranglé. L’absence d’arbres sur les étendues de tourbière a peut-être permis aux gens de ressentir un lien avec le ciel et en a donc fait un lieu d’importance religieuse, selon le magazine Smithsonian.

L’homme de Tollund est si bien conservé que même sa dernière expression faciale est claire. (Crédit image : Getty Images)

Coincé dans des fosses de goudron

Les créatures peuvent également être enfermées dans une capsule temporelle si elles se retrouvent coincées dans une fosse de goudron. Dans certaines parties du monde, des sources d’asphalte naturel s’infiltrent dans le sol sous forme de pétrole brut épais. Il s’accumule et finit par former une mare dont la surface réagit avec l’air pour devenir plus épaisse et plus collante. Les animaux préhistoriques seraient piégés dans la boue épaisse et auraient du mal à se libérer. L’agitation qui en résulterait attirerait alors les prédateurs, dont certains se perdraient dans le goudron eux-mêmes. Des milliers d’années plus tard, le goudron solidifié a commencé à être extrait sous forme d’asphalte et les trésors qu’il contenait ont été mis au jour.

Les carcasses emprisonnées dans des fosses de goudron ont attiré les carnivores, qui se sont également retrouvés coincés dans la substance collante. (Crédit image : Wikimedia Commons)

La Brea est une mine de goudron de renommée mondiale à Los Angeles, en Californie. Il a piégé des créatures pendant plus de 50 000 ans et de nouvelles découvertes sont encore en cours à ce jour, selon La Brea Tar Pits and Museum. Le site fait l’objet de fouilles depuis 1913 et plus de 3,5 millions de spécimens ont été trouvés à ce jour.

Plus de 600 espèces d’animaux et de plantes ont été identifiées à partir de ces restes, mais la plupart des découvertes ont été des ossements de grands animaux, la majorité étant des carnivores tels que les lions et les grands loups. Quatre mille loups terribles ont été récupérés du goudron, et 400 de leurs crânes sont exposés au musée George C. Page qui se trouve sur le site de fouilles.

