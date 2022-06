Une femme partage la réaction qu’elle a eue après avoir obtenu un chien-guide pour faire face à une agression sexuelle

Le traumatisme affecte tout le monde aujourd’hui; personne ne peut le nier. Il y a des moments où nous ne comprendrons jamais ce qu’une personne traverse, ce qu’elle a vécu, et elle dira la même chose de vous.

À travers le traumatisme, chacun a sa façon de faire face à la situation, et ce n’est pas notre droit de dicter ce qui est bien ou mal dans la façon dont le traumatisme est traité.

Une femme est allée sur Reddit pour partager son expérience de son traumatisme, mais les gens disent que cela ne compte pas.

Elle a été agressée sexuellement il y a des années, et après des années d’attaques de panique, on lui a prescrit un chien d’assistance pour l’aider avec son SSPT.

Elle a été agressée sexuellement et on lui a dit que son besoin de son chien d’assistance était réduit, disant constamment qu’elle n’en avait pas besoin et qu’elle devait passer à autre chose.

Traumatisée par son calvaire passé, elle a décidé d’en faire part à Reddit pour tout laisser sortir et se sentir mieux face à son calvaire.

Ce subreddit vous permet de raconter des choses profondément émotionnelles que vous ne pourriez pas dire aux autres. Il peut s’agir d’un bagage de longue date, de pensées heureuses ou d’un traumatisme récent ou passé, et l’afficher là-bas peut, espérons-le, apporter un soulagement.

Son message a reçu beaucoup de positivité et son histoire est assez traumatisante,

« En 2014, je suis allé dans un bar pour rencontrer un ami. J’ai pris un verre en attendant qu’ils arrivent. Ils ont fini par ne pas y arriver. J’étais assis au bar et j’ai fini par parler à un groupe de gars, ils ont eu moi une bombe jager. » elle a écrit.

« Je me souviens d’être allé dans ma voiture chercher un chargeur de téléphone pour l’un d’eux et après cela, il s’est éteint. Avance rapide jusqu’au lendemain matin. »

Elle a dit que le lendemain, lorsqu’elle est allée à sa voiture, elle a remarqué son NuvaRing dans son porte-gobelet et s’est immédiatement sentie malade.

« J’avais trop peur d’appeler qui que ce soit, alors je suis allé dans une clinique de soins d’urgence. un service des agressions sexuelles », a-t-elle déclaré.

Elle a trouvé un centre médical, leur a donné ses vêtements et ils ont fait un kit de viol, ont pris du sang et ont photographié des ecchymoses sur elle, mais au moment où ils ont fait toutes ces vingt-quatre heures, rien de concluant n’a été trouvé.

Elle a parlé à deux agents et a dit d’attendre un appel téléphonique.

Elle a reçu l’appel téléphonique d’un détective masculin et il a dit qu’il allait revoir les images mais il ne savait pas qui chercher, sa réponse a été « Eh bien, n’êtes-vous pas juste une fille blanche? »

Elle s’est rendue au poste de police et a fait sa déposition, mais un ami de l’agresseur s’est avancé pour donner sa version affirmant la version de l’agresseur car ils avaient eu des relations sexuelles consensuelles dans sa voiture.

Il a dit au barman qu’elle dormait dans la voiture et le barman l’a vérifié.

La femme dit qu’il y avait de nombreux trous dans l’histoire de l’agresseur, mais le détective principal a déclaré qu’il abandonnait l’affaire.

« Quand je me suis disputé et que je lui ai dit que non, je voulais absolument porter plainte, je ne savais même pas à quoi ressemblait cette personne, il a dit ‘pourquoi devrais-je croire votre histoire plutôt que la sienne? Ce n’est pas à discuter. Je suis fermer l’affaire.' »

Après des années d’attaques de panique, on lui a prescrit un chien d’assistance pour l’aider avec son SSPT.

D’autres personnes lui ont dit que cela faisait assez longtemps. Elle n’a plus besoin de son chien et qu’elle doit passer à autre chose.

« Je suis maintenant convaincue que si jamais je suis à nouveau attaquée, ou si quelque chose se passe, je n’obtiendrai pas d’aide. Ce sera en quelque sorte de ma faute, en quelque sorte je l’aurai mérité », a-t-elle écrit vers la fin de son message.

Elle n’a pas de cicatrices extérieures de son agression mais en a subi des dommages émotionnels et mentaux, mais apparemment, cela ne signifie rien pour les autres.

Les commentaires des autres ont tous montré son soutien. Son traumatisme est réel et important. Les traumatismes peuvent affecter tout le monde de bien des façons.

Ne laissez jamais personne vous dire le contraire, dire de passer à autre chose est insensible car il n’était pas dans la position dans laquelle vous étiez il y a si longtemps.

Kurtis Condra est un écrivain spécialisé dans le divertissement, l’actualité et toute actualité concernant les célébrités. Lorsqu’il ne cherche pas l’actualité, il écrit des nouvelles et s’évade dans la poésie pendant son temps libre.