« Obi-Wan Kenobi » : pourquoi Dark Vador est plus puissant dans la série Disney Plus que dans « Star Wars Episode III »

« Obi-Wan Kenobi » continue de donner de quoi parler parmi les fidèles fans de la franchise « Star Wars » et, après la sortie des derniers chapitres, tout le monde est resté sans voix face au combat entre le personnage principal et le méchant principal, Dark Vador .

Dans le troisième épisode de la série Disney, les deux personnages susmentionnés se font à nouveau face, comme cela s’est produit dans « Star Wars épisode III”, mais cette fois, tout était très différent.

Autant que dans le passé, les deux ont été deux prétendants difficiles et que leur combat était égal, maintenant le nouvel affrontement entre eux était totalement en faveur de Dark Vadormontrant plus de force et de ruse par rapport à son rival.

POURQUOI DARTH VADER EST-IL PLUS FORT DANS LA SÉRIE DISNEY PLUS ?

Le portail ScreenRant a élaboré une explication complète des raisons pour lesquelles le méchant de la saga avait l’air plus fort, donc dans cette note nous allons recréer lesdites informations, ce qui plaira aux fans qui doutaient.

La première chose à comprendre à ce sujet est que Obi Wan Kenobi Il était en exil sur Tatooine pendant plus de dix ans, au cours desquels il était sans entraînement ni entraînement, ce qui l’a pénalisé lors de la confrontation avec Dark Vador.

L’autre point à prendre en compte pour l’explication est que, pendant tout ce temps, Anakin Skywalker il a consacré sa vie entière au côté obscur de la Force afin d’améliorer ses qualités.

Depuis lors, il a étudié et s’est entraîné avec la Force dans le but d’être un adversaire difficile à battre et, apparemment, il l’a rempli.

COMMENT REGARDER « OBI-WAN KENOBI » ?

Les Épisodes d’Obi-Wan Kenobi sont disponibles sur la plateforme de streaming Disney+. Le jeudi 26 mai, la série a présenté ses deux premiers chapitres. Les quatre prochains chapitres seront publiés tous les mercredis jusqu’au 22 juin 2022.

BANDE-ANNONCE « OBI-WAN KENOBI »