Ne vous inquiétez pas, vous pourrez utiliser votre manette Stadia avec d’autres plates-formes

Toute la communauté Android (et nous savons déjà de quoi elle est capable) cherche des moyens d’utiliser la manette Stadia sans fil avec des PC et des consoles.

Après quoi Google nous a annoncé que Stadia allait fermer au milieu du mois de janvier 2023, rendant tout l’argent à ses utilisateurs et sans que nous ayons à retourner le matériel achetéla vérité est que la plupart d’entre nous se demandaient déjà beaucoup de choses.

Le premier est de savoir comment nous pourrions récupérer l’argent dépensé sur la plate-forme de jeux vidéo malheureuse du géant de Mountain View, un processus qui sera en grande partie automatique selon les termes de Google, mais il y avait aussi beaucoup de questions sur qu’allait-il arriver à notre manette Stadia ?avec lequel nous pouvons rester mais à ce jour ne s’entendait pas trop bien avec aucune plateforme.

Et c’est en effet le contrôleur Stadia est un bon manette de jeu dont beaucoup ne veulent pas se séparer, bien qu’à ce jour en dehors de Stadia ne fonctionne que via un câble USB dans certains jeux PC et de manière assez erratique ou limitée.

C’est quelque chose qui ne changera pas au début dans le but de Stadia, et c’est qu’en utilisant un câble, nous pouvons continuer à utiliser la commande sur n’importe quel appareil où elle a déjà fonctionné jusqu’à présent. Ce dont nous parlons maintenant, comme l’ont commenté les collègues de The Verge, c’est déverrouillez ses fonctionnalités sans fil et utilisez-le comme n’importe quel autre manette de jeu Bluetooth compatible avec PlayStation, Xbox, Switch, PC et terminaux mobiles.

Google Stadia est mort : vive Stadia

Il n’y en a pas encore aucune confirmation officielle de Google au-delà de quelques déclarations dans lesquelles ils assurent que « explorent des moyens d’ouvrir la connectivité Bluetooth des manettes Stadia » pour éviter qu’ils ne finissent comme des déchets électroniquesbien que sans nous offrir des dates proches ou trop d’espoir.

En tout cas, étant la communauté Android entre les deux et sachant ce que les développeurs les plus expérimentés du scènesce qui est certain, c’est que oui nous avons ces espoirs intacts et nous devons espérer le meilleur, car certains fans travaillent sur leurs solutions d’urgence.

Sans surprise, il a déjà été démontré que application Pro sans fil de LateStageTech permet déjà aux utilisateurs de connecter la manette Stadia filaire à un appareil Android, et que ce terminal est celui qui convertit le signal et l’envoie sans fil à un PC, servant ainsi de passerelle intermédiaire. Ce n’est pas idéal et il y a quelques limites, mais c’est un point de départ.

Google reconnaît que de nombreux utilisateurs leur ont demandé de libérer la connectivité Bluetooth de la manette Stadia, et ils se sont engagés à trouver une solution pour éviter les déchets électroniques.

Aussi, un autre ingénieur comme Parthe Shah travaille également sur une méthode alternative disponible uniquement pour PCbien que des connaissances avancées soient nécessaires pour compiler une application Python 3 et également que la connectivité physique entre le manette de jeu de Stadia et un smartphone Androidbien que dans ce cas la fonctionnalité soit complète et qu’il n’y ait aucune limitation.

De toute façon c’est mieux de nombreux utilisateurs de Stadia ont déjà officiellement demandé à Google de publier toutes les fonctionnalités de la connectivité Bluetooth dans le manette de jeuce que Mountain View a reconnu s’engager à trouver une solution Passez au vert et limitez votre empreinte carbone en évitant davantage de déchets électroniques.

Ayons foi, mais d’une manière ou d’une autre il semble clair que la manette Stadia ne sera pas un presse-papier !

