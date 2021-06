Diego Boneta a répondu et a coulé Michelle Salas

Depuis que Luis Miguel, la série, a atteint le catalogue Netflix, Diego Boneta ne cesse de réussir. Son interprétation du Soleil du Mexique dans cette biographie a été applaudie par tous, y compris les propres fans du chanteur, dont beaucoup sont venus à admettre que l’acteur ressemble plus à Luis Miguel qu’à Luis Miguel lui-même. Mais, sa similitude physique avec la légende musicale n’était pas la seule chose qui a attiré l’attention.

C’est que, tout au long des deux saisons du strip, Diego Boneta Il s’est montré à la hauteur avec sa façon d’agir et aussi de chanter. Cependant, avec ce projet, il y a un autre rôle que l’interprète a exploré : Il était, en plus du protagoniste et du chanteur, l’un des nombreux producteurs que la série avait. En fait, il a lui-même admis avoir travaillé avec Luis Miguel afin de fournir le meilleur contenu.

Diego Boneta qualifié de Luis Miguel. Photo : (Netflix)



Cependant, au-delà du fait que la série a fait un tabac sur Netflix et de nombreux fans et non-fans du créateur de « Quand le soleil chauffe« Ils étaient ravis, il y en a qui sont impliqués dans l’histoire qui a été montrée sur le petit écran que pas tellement. Outre Matías McCluskey, le vrai fils d’Álex McCluskey, qui est également très en colère contre la version qu’ils ont donnée de sa vie est Michelle Salas elle-même.

Michelle Salas est la fille de Luis Miguel. Photo : (@michellesalasb)



La fille aînée de Micky était l’un des grands protagonistes de la deuxième saison et, de plus, il est également apparu, grâce à la série, qu’elle entretenait une relation avec l’ancien manager de son père, Alejandro Asensi. C’est pourquoi, une fois le dernier épisode sorti, la jeune influenceuse a écrit dans ses réseaux : « Eto Je n’ai autorisé à aucun moment l’utilisation de mon image, de mon nom et de ma vie personnelle. Tout comme ils ne m’ont pas demandé si j’étais d’accord pour que ma vie devienne une série télévisée”.

Cependant, ce qui était le plus surprenant dans son message était l’image dans laquelle il était vu : « Je trouve inutile, irrespectueux et malheureux la manière dont la production décide de traiter une femme, sa fille, pour terminer ce chapitre de son histoire. La sexualiser à 19 ans et violer sa vie privée”. C’est pourquoi, lors d’une interview, l’acteur Diego Boneta Il a décidé de sortir et de répondre à qui à un moment donné était son partenaire.

« Je suis l’un des nombreux producteurs. Si j’étais celui qui prend la décision finale, ce serait une autre vague, mais je suis l’un des nombreux« Il a dit depuis l’aéroport de Mexico, puis a ajouté : »En fin de compte, c’est quelque chose dit par Luis Miguel et nous essayons de le faire de la meilleure façon possible”. Bien sûr, lorsqu’il a été consulté par Salas et la vision de la sexualisation de sa personne, il n’a émis qu’un « merci » et s’est enfui de la presse.