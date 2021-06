Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Toutes les incantations, y compris l’emplacement – solution

Dans Remake de Final Fantasy 7 vous pouvez invoquer un puissant Esper qui vous aidera dans les batailles et affrontera même les adversaires les plus puissants. Pour invoquer l’un de ces êtres, vous avez besoin de celui qui convient Matériel d’invocateur. Ces boules de materia sont lumineuses en une couleur rouge et très rare.

Dans ce guide, nous vous dirons quelles invocations il y a dans « Final Fantasy 7 Remake » et comment vous pouvez les obtenir.

Comment fonctionnent les invocations dans Final Fantasy 7 Remake ?

Chaque personnage de votre escouade peut avoir une matéria d’invocateur équipée. Les incantations sont Ne peut être utilisé que dans des batailles spéciales – Ceci comprend Combats de boss et escarmouches dans le Colisée.

Pendant le combat on se remplit progressivement Barre d’invocation. S’il est plein, vous pouvez utiliser le Échange contre des barres ATB Invoquez votre Esper équipé.

Contrairement au FF7 original, l’invocation mène pas seulement une attaque spéciale off, eux se bat activement sur le terrain Avec. L’invocation reste en combat jusqu’à ce que la barre d’invocation soit à nouveau vidée après un certain temps.

le Contrôler passivement Esper. Chaque personnage en combat a désormais accès aux attaques d’Esper dans le menu de commande. Vous choisissez donc quand et avec quelle attaque l’esper attaque. Chaque attaque coûte une barre ATB ou deux. Vous pouvez utiliser les attaques d’invocateur jusqu’à ce que la barre d’invocation se soit abaissée.

Dès que la barre d’invocateur est vide, le Esper à un super punch ultra-puissant à.

Quelle est la matière d’invocation dans Final Fantasy 7 Remake Intergrade?

Ifrit: Seigneur du feu

Propriétés particulières de l’Ifrit : Ifrit effectue des attaques avec des dégâts de feu. Son attaque ultime est Feu de l’enfer.

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? Vous obtenez la materia pour Ifrit de Jessie dans chapitre 3 étant donné. Cela se produit pendant une cinématique de l’histoire, vous ne pouvez donc pas le manquer.

Ifrit en action ! © Square Enix / 45secondes.fr

Chocobo & Moogle sont de bons amis !

Particularités : Le chocobo peut infliger des dégâts de vent. Dans l’attaque ultime, tout un troupeau de chocobos attaque l’ennemi. Et un copain moogle est là aussi !

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? C’est la seule matière d’invocateur que vous devez vraiment rechercher dans le monde du jeu. Vous pouvez les trouver dans Chapitre 6 chez l’un des grands Ventilateurs du système de ventilation. Là, vous pouvez vous y rendre avec le petit ascenseur à côté de l’ascenseur principal. Conduisez-le en direction de la trois grands fans. Les grands Phares à cause de l’alimentation éteint devenir. Dès que vous êtes au Salle de contrôle du système de ventilation sont arrivés, vous devez avoir un Activer le panneau de contrôle vert. Ensuite, vous devez pendant la 1 minutes de compte à rebours vaincre les adversaires dans la pièce voisine. Si cela est fait, le chemin vers la materia est libre.

Une horde de chocobos vient en renfort ! © Square Enix / 45secondes.fr

Shiva: La maîtresse sur la glace

Particularités : Shiva effectue des attaques avec des dégâts de glace. Votre attaque ultime est poussière de diamant.

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? Ferme le Rapport de combat 5 pour Chadley qui comprend une simulation VR. Vous devez combattre Shiva, puis vous obtenez sa materia de Chadley.

Shiva règne sur la glace dans Final Fantasy 7 Remake. © Square Enix / 45secondes.fr

Attention, Vadrouille au chocolat!

Particularités : Chocomoppel inflige des dégâts non-élémentaires. Dans son attaque ultime, il tombe sur l’ennemi.

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? Ferme le Rapport de bataille 10 pour Chadley qui comprend une simulation VR. Vous devez vous battre contre Chocomoppel, puis vous obtenez sa materia de Chadley.

Chocomoppel aplatit tout le monde ! Littéralement. © Square Enix / 45secondes.fr

Léviathanqui ont mis Serpent d’Eau

Particularités : Leviathan est en fait un monstre aquatique, mais Final Fantasy 7 Remake n’a pas l’élément eau. Par conséquent, Léviathan inflige des dégâts non-élémentaires. Vous ne pourrez peut-être pas invoquer Léviathan dans certaines zones intérieures.

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? Ferme le Rapport de combat 15 pour Chadley qui comprend une simulation VR. Vous devez vous battre contre Leviathan, puis vous obtenez sa materia de Chadley.

Léviathan est un gigantesque serpent d’eau. © Square Enix / 45secondes.fr

Bahamut, l’incantation la plus forte ?

Particularités : Bahamuth est l’invocation la plus puissante du jeu, infligeant des dégâts non-élémentaires dévastateurs. Comme avec Léviathan, il se peut également que Bahamath ne puisse pas l’invoquer dans certaines zones intérieures. Son attaque ultime est Méga fusée éclairante.

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? Ferme le Rapport de bataille 20 pour Chadley qui comprend une simulation VR. Vous devez vous battre contre Bahamuth, puis vous obtenez sa materia de Chadley.

Bahamuth, la légende de Final Fantasy ! © Square Enix / 45secondes.fr

Incantations exclusives et supplémentaires

Ces évocations étaient exclusivement disponibles pour les propriétaires de précommande et de l’édition Deluxe avant le lancement de la version PS5. Mais désormais ces 3 incantations sont téléchargeables gratuitement via un pack DLC (via Boutique PS). Une fois le pack téléchargé, vous pourrez profiter des trois Esper.

poussin chocobo

Particularités : Le poussin chocobo est mignon et fait des attaques non-élémentaires.

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? Disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur le PS Store.

Cactor

Particularités : Kaktor inflige des dégâts fixes, pas élémentaires. Son attaque ultime est 1 000 épines.

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? Kaktor a été inclus en bonus dans l’édition de luxe, l’édition numérique de luxe et l’édition de première classe. Disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur le PS Store.

Anthrax

Particularités : Carbuncle renforce vos troupes avec ses pouvoirs magiques. Avec son attaque ultime, vos personnages sont guéris.

Comment obtenir cette matéria d’invocateur ? Carbuncle a été inclus en bonus dans l’édition 1ère classe et l’édition numérique de luxe. Disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur le PS Store.

La version PS5 ramène Ramuh, le favori des fans !

Et puis il y a ça Le favori des fans, Ramuh, le redoutable empereur qui revient en exclusivité dans la version PS5. Le ramuh est un matériau d’attaque et de renforcement. On dit que Ramuh a prêché la justice au peuple à la vitesse de l’éclair. Ses ennemis n’ont donc guère de quoi rire.

Particularités : Il utilise des attaques éclair, faisant des machines (comme celles de Shinra) des proies faciles pour Ramuh. Il a deux compétences particulières :

Ramuh capacité spéciale 1 : Thunder Lance laisse tomber une gigantesque lance sur les ennemis (inflige des dégâts au fil du temps).

: Thunder Lance laisse tomber une gigantesque lance sur les ennemis (inflige des dégâts au fil du temps). Ramuh capacité spéciale 2: Judgment Thunder (le tonnerre de la justice) évoque un orage gigantesque avec de riches éclairs.

Comment puis-je obtenir ce Ramuh ? Cette information est toujours sous clé.

Ramuh, l’empereur légendaire © Square Enix / 45secondes.fr