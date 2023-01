L’affiche de Creed III remet Michael B. Jordan dans le ring

Le battage médiatique pour Credo III continue de croître avec la sortie d’une nouvelle affiche officielle, mettant en vedette Michael B.Jordanie dans son prochain match en tant qu’Adonis Creed. Servant de troisième volet de la série de films à succès, Credo III sera également réalisé par Jordan, qui fait ses débuts en tant que réalisateur avec le long métrage. Creed fait peut-être face à son défi le plus difficile à ce jour lorsqu’il monte sur le ring avec un nouvel ennemi joué par Jonathan Majors (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania), bien que la nouvelle affiche semble montrer un moment de la bataille où Creed a le dessus.





Le synopsis officiel de Credo III est comme suit:

Après avoir dominé le monde de la boxe, Adonis Creed (Michael B. Jordan) a prospéré tant dans sa carrière que dans sa vie de famille. Lorsqu’un ami d’enfance et ancien prodige de la boxe, Damian (Jonathan Majors), refait surface après avoir purgé une longue peine de prison, il a hâte de prouver qu’il mérite sa chance sur le ring. La confrontation entre anciens amis est plus qu’un simple combat. Pour régler le compte, Adonis doit mettre son avenir en jeu pour combattre Damian, un combattant qui n’a rien à perdre.

Jordan réalise le film en utilisant un scénario écrit par Keenan Coogler et Zach Baylin ; eux ont conçu l’histoire avec Ryan Coogler. Le film est produit par Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coolger, Micahel B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman et Sylvester Stallone. Il est produit par Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern et Adam Rosenberg.

« C’est aussi comme avoir un super-pouvoir : dans votre performance, vous pouvez également diriger », a récemment déclaré Jordan à Empire à propos de la capacité de se diriger lui-même dans Credo III. « Cela fait gagner du temps dans certains domaines, car vous avez la possibilité de vous corriger sur le moment. C’est donc une expérience libératrice à vivre. C’est devenu amusant au bout d’un moment. »

Sur le nouveau challenger d’Adonis Creed, Jordan a également taquiné Damian des Majors, « C’est un personnage ancré qui est antagoniste par nature, mais il vient d’un endroit honnête, de vraies émotions. , et de rendre la tâche difficile pour les gens. Je pense que ce sont les plus compliqués et les plus intéressants à regarder. «

Avec Jordan et Jonathan Majors, Credo III met également en vedette Tessa Thompson, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu et Phylicia Rashad.

Credo III sortira en salles et en IMAX le 3 mars 2023. Vous pouvez voir une bande-annonce ci-dessous.