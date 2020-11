Pourquoi John Paul Jones a envisagé de quitter Led Zeppelin après les «  Maisons du Saint  »

Quelle était la popularité de Led Zeppelin en 1973? Peu de temps après que le groupe a sorti son album n ° 1 Maisons de la Sainte, Zeppelin a joué un spectacle à Tampa qui a établi un record de fréquentation de 56 800 fans payants. En bref, Zep était le plus grand acte de la musique, battant les records que les Beatles avaient établis la décennie précédente.

Jimmy Page a rappelé l’exaltation de la tournée ’73, qui s’est terminée par le tournage de trois spectacles à guichets fermés au Madison Square Garden. (Ces concerts constituaient la majeure partie des La chanson reste la même En regardant en arrière, Page a déclaré qu’il n’avait pas du tout dormi pendant la majeure partie de cette semaine à New York.

Un calendrier aussi épuisant ne convenait pas à tout le monde dans le groupe. John Paul Jones, le membre le plus silencieux de Led Zeppelin d’un kilomètre et demi, a en fait envisagé de quitter le groupe à cette époque. Avec le recul, Jones a déclaré que les pressions étaient tout simplement devenues trop fortes – et qu’il devait tenir compte de sa famille.

John Paul Jones en avait assez de la tournée sans escale de Led Zeppelin en 1973

John Paul Jones de «Led Zeppelin» se produit sur scène au LA Forum le 3 juin 1973. | Archives Michael Ochs / Getty Images)

Bien que Jones ait tourné avec d’autres groupes avant Led Zeppelin, rien n’est comparable à l’échelle du Zep en 1973. Ce n’était pas seulement la montée d’adrénaline nocturne et les voyages constants; il y avait aussi des problèmes de sécurité et la façon dont Jones a dû laisser sa famille si longtemps qui lui a pesé.

«Nous étions tous très fatigués et sous pression et cela est venu à un point critique», a déclaré Jones à Mojo en 2007. «Je ne voulais pas nuire au groupe, mais je ne voulais pas non plus que ma famille se disloque. Après près de neuf mois de tournée en Europe et en Amérique, Jones a sérieusement pensé à arrêter.

À l’époque, il en a parlé au manager de Zeppelin, Peter Grant. «C’était la pression», a déclaré Grant à Dave Lewis dans D’un murmure à un cri (2012). «C’était un père de famille, c’était Jonesy. À ce moment-là, la sécurité aux États-Unis devenait ridicule. Nous avons commencé à recevoir des menaces de mort. »

Grant a dit à Jones de prendre quelques semaines et d’y réfléchir. Pendant ce temps, Grant a publié une histoire sur Jones épuisé pour étouffer les rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le groupe. Cela a semblé fonctionner, et Jones est finalement venu.

Jones a pris quelques mois loin du groupe avant de rejoindre Zep pour les sessions ‘Physical Graffiti’

Portrait de groupe de Led Zeppelin le 05 juin 1973 | Michael Putland / Getty Images

Cela peut sembler impensable pour quelqu’un de laisser le plus grand groupe du monde à son apogée. Page le pensait certainement. «J’ai dit à Jimmy, qui ne pouvait pas le croire», a déclaré Grant dans D’un murmure à un cri. Mais Jones n’avait jamais imaginé que Led Zeppelin maintiendrait son succès aussi longtemps.

«Je pensais que le groupe serait amusant pendant quelques années», a déclaré Jones à Mojo. «J’avais besoin de faire quelque chose de musicalement libre, amusant et libérateur, […] mais ensuite je reviendrais à une carrière plus sérieuse en studio. Mais Jones est revenu dans le groupe au début de 74, lorsque Zep a commencé à travailler sur PGraffiti physique.

«Finalement, je pense qu’il s’est rendu compte qu’il faisait quelque chose qu’il aimait vraiment», a déclaré Grant. «Cela n’a plus jamais été discuté.» Compte tenu des performances fougueuses de Jones sur «Custard Pie» et «Trampled Under Foot», on pourrait dire que le temps libre a fait l’affaire.