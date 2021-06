Qui est Christian Brueckner ? Détails sur le suspect de l’affaire Madeleine McCann

La police enquêtant sur la disparition de Madeleine McCann a déclaré que l’affaire pourrait être résolue en quelques mois, car davantage d’informations sont recueillies sur un suspect principal, Christian Brueckner.

Brueckner s’est révélé être l’un des principaux suspects dans l’affaire l’année dernière, mais les procureurs ont récemment déclaré qu’ils enquêtaient sur le ressortissant allemand depuis trois ans avant de rendre publiques ses informations.

L’appel public à l’information s’est avéré quelque peu fructueux et les enquêteurs semblent se rapprocher des informations sur la disparition de McCann.

« Nous espérons pouvoir résoudre la disparition de Madeleine McCann, même si cela prendra plusieurs mois », a déclaré le procureur allemand Hans Christian Wolters, « Nous sommes satisfaits de la réponse à notre appel à témoins. Mais malheureusement, toutes nos questions n’ont pas reçu de réponse.

La disparition de Madeleine McCann a attiré l’attention du monde en 2007. La bambin britannique était en vacances avec sa famille au Portugal lorsqu’elle a disparu sans laisser de trace de l’appartement loué dans lequel ils séjournaient. Elle n’a jamais été revue.

L’enquête très médiatisée a déconcerté les autorités pendant des années, mais elle pourrait se terminer avec une concentration accrue sur Breuckner.

Qui est Christian Brueckner, le principal suspect dans l’affaire Madeleine McCann ?

Christian Brueckner est un ressortissant allemand de 43 ans qui vivait dans une camionnette sur la plage près de l’endroit où les McCann séjournaient en 2007. Les autorités britanniques et allemandes ont suivi ses allées et venues au moment de la disparition et peuvent dire de manière fiable qu’il était en la zone.

Il était peut-être l’un des nombreux hommes blonds qui auraient été vus plus tôt dans la journée dans le même complexe d’appartements où Madeleine a disparu.

Brueckner est un délinquant sexuel condamné.

Brueckner a été lié à des infractions sexuelles, notamment le viol d’une femme de 72 ans qui était en vacances au Portugal l’année précédant l’affaire McCann.

Il purge actuellement une peine de sept ans de prison pour ce crime, après avoir été reconnu coupable en 2018, 11 ans après que cela s’est produit.

Le procureur allemand Hans Christian Wolters a déclaré aux journalistes : « Le suspect de 43 ans est un prédateur sexuel multiple déjà reconnu coupable de crimes contre des petites filles ».

Des reportages allemands indiquent qu’il a 17 condamnations pour maltraitance d’enfants et pornographie mettant en scène des enfants, conduite sans permis et conduite en état d’ébriété, voies de fait, cambriolage et vol.

Sa première condamnation pour agression sexuelle a eu lieu alors qu’il n’avait que 17 ans; il a abusé d’un enfant de 2 ans dans sa ville natale. Depuis lors, il est allé en prison à plusieurs reprises pour des crimes sexuels contre des petites filles.

Breuckner a reçu un appel près de l’appartement des McCann la nuit de la disparition.

La police dit avec certitude qu’il était dans la région le 3 mai 2007, et ils savent qu’il a reçu un appel téléphonique à 19 h 32, qui a duré 30 minutes. Madeleine a été emmenée à 22 heures ce soir-là.

Brueckner avait vécu au Portugal pendant un certain temps avant le crime, même s’il retournait occasionnellement en Allemagne.

Breuckner a également modifié l’immatriculation de son véhicule le lendemain de la disparition de McCann. Il l’a réenregistré en Allemagne sous un nom différent le 4 mai.

La police affirme qu’il n’aurait pas eu besoin d’être présent en Allemagne pour changer l’immatriculation de son véhicule et pense qu’il l’a fait depuis le Portugal, peut-être pour dissiper les soupçons d’avoir été dans la région.

Breuckner aurait avoué avoir enlevé Madeleine McCann.

Il aurait avoué avoir enlevé McCann en 2017. Il était dans un bar avec un associé criminel et a avoué savoir ce qui était arrivé à Madeleine.

L’associé, qui a ensuite été arrêté en Grèce, a contacté Scotland Yard et leur a parlé des prétendus aveux de Breuckner. Ce rapport a conduit à l’enquête en cours.

La police portugaise l’a d’abord rejeté comme suspect.

Malgré une histoire d’infractions sexuelles contre des enfants qui remontent aux années 1990, les autorités portugaises ne l’ont pas ajouté à la liste des suspects du crime à l’époque.

Il a quitté la région peu de temps après le crime et est retourné en Allemagne.

Brueckner ne coopère pas avec la police dans l’enquête. Il reste en prison en Allemagne.

Kate et Gerry McCann n’ont pas parlé à la presse mais Clarence Mitchell, un porte-parole de la famille McCann a déclaré après que le nom de Breuckner a été rendu public, « Kate et Gerry pensent que c’est potentiellement très important. C’est un autre chapitre important dans la recherche de leur fille. »

Breuckner fait également l’objet d’une enquête pour la disparition d’autres enfants.

Breuckner ferait l’objet d’une enquête pour la disparition d’autres enfants ainsi que pour deux agressions sexuelles et le viol d’une employée d’un centre de vacances au Portugal.

Une perquisition dans une usine abandonnée et un camping-car appartenant à Breuckner en Allemagne a conduit la police à découvrir des clés USB contenant des preuves de maltraitance d’enfants, dont certaines ont été produites par Breuckner.

La police a également découvert trois maillots de bain pour enfants, mais les autorités allemandes n’ont pas indiqué si elles avaient ou non identifié d’où venaient les costumes.

Qu’est-il arrivé à Madeleine McCann ?

McCann n’était qu’à quelques jours de son quatrième anniversaire lorsqu’elle a disparu.

L’enfant britannique était en vacances au Portugal avec ses parents Kate et Gerry, des frères et sœurs jumeaux de 2 ans et un groupe de familles avec lesquelles les McCann étaient proches dans la nuit du 3 mai 2007.

Après avoir mis les enfants au lit, ses parents et les autres adultes sont allés dîner tard dans un restaurant voisin.

Les enfants se trouvaient dans l’appartement du premier étage, à environ 200 pieds de l’endroit où les parents étaient assis. Ils se relaient au cours du dîner.

À 22 heures, la mère de McCann est allée les voir et a découvert que sa fille avait disparu. Elle n’a jamais été revue.

Ses parents, Kate et Gerry McCann, ont d’abord été blâmés.

Les circonstances de cette affaire – les parents admettant avoir laissé de très jeunes enfants seuls dans un appartement – en faisaient des cibles faciles à blâmer.

Les autorités portugaises ont émis l’hypothèse que Madeleine McCann était décédée dans un accident et que les parents avaient organisé la disparition pour la dissimuler.

Ils ont été officiellement considérés comme suspects jusqu’en 2008, date à laquelle la police a dû classer l’affaire faute de preuves.

En particulier, le comportement de Kate McCann a été critiqué pour ne pas être assez émotif en apparence.

L’affaire a été rouverte des années plus tard.

Les McCann ont engagé des enquêteurs privés pour retrouver leur fille jusqu’en 2011, mais en vain.

En 2011, Scotland Yard en Grande-Bretagne a rouvert l’affaire après que les McCann ont demandé un réexamen de l’enquête. L’enquête renouvelée s’est concentrée sur l’enlèvement par un étranger, plutôt que de regarder les parents cette fois.

La police a examiné d’autres cas connexes, tels que des cambriolages et des agressions sexuelles qui se sont produits dans la région au même moment dans l’espoir de trouver un suspect.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est coanimatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.