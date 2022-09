Dévotion : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Glen Powell, une vedette des années 2022 Top Gun : Maverickrevient dans le ciel dans le prochain drame de guerre biographique Dévouement. Après avoir lu Dévotion : une histoire épique d’héroïsme, d’amitié et de sacrifice d’Adam Makos, l’inspiration derrière le film, Powell s’est fixé pour objectif de porter cette histoire de guerre épique sur grand écran.

Dans une interview avec Divertissement hebdomadairePowell a expliqué pourquoi la romanisation d’Adam Makos l’avait inspiré.

« Deux personnes différentes avaient mentionné le livre. J’ai fini par aller pêcher avec ma famille et tout le monde lisait Dévouement. Mon oncle l’avait lu, mes cousins ​​le lisaient, mon père était sur le point de le lire et je l’ai ramassé. Nous avons pu parler de cette histoire, et de ce qu’elle signifiait, et du fait que c’était une guerre dont personne ne savait rien, une relation dont personne ne savait rien. »

La dernière décennie a vu de nombreuses « histoires inédites » présentées sur une plate-forme majeure, y compris Chiffres cachés, Le jeu des imitations, Juste miséricorde, et plus. Il y a un effort certain pour rapporter l’histoire inédite de Dévouement avant, mais il est important de reconnaître que cette histoire était « indicible » pour plus d’une raison. La véritable histoire derrière Dévouement a eu lieu pendant la guerre de Corée. De plus, les sujets réels de l’histoire, Thomas Hudner et Jesse Brown, partagent une liste de « premières » historiques dans l’histoire militaire, en particulier dans le contexte des droits civiques américains. Cette époque, ces thèmes et ces militaires sont négligés dans les récits historiques.

Pour de nombreuses raisons, l’histoire de Hudner et Brown aurait volé sous le radar du public sans la romanisation d’Adam Makos, la détermination de Glen Powell et la mise en scène de JD Dillard. Voici ce qu’il faut savoir sur le prochain film.

Dévotion : l’intrigue

Sortie de Sony Pictures

Le synopsis officiel est le suivant :

« Devotion, une épopée de guerre aérienne basée sur le best-seller du même nom, raconte l’histoire vraie et poignante de deux pilotes de chasse d’élite de la marine américaine pendant la guerre de Corée. Leurs sacrifices héroïques feraient d’eux les ailiers les plus célèbres de la marine. »

Jesse Brown (Jonathan Majors) et Tom Hudner (Glen Powell) sont les deux militaires au cœur du film. Jesse Brown a été le premier aviateur afro-américain à être diplômé du programme de formation de base au pilotage de la Marine. Le livre d’Adam Makos a détaillé comment Brown a fait face au racisme, au sectarisme et à des difficultés personnelles importantes dans ses tentatives de servir les États-Unis d’Amérique pendant la guerre de Corée. Tom Hudner est devenu l’allié, l’ami et le pseudo-frère de Jesse Brown lors de leur enrôlement commun.





Entre les deux, les officiers de marine ont remporté une Distinguished Flying Cross, une Purple Heart, la National Defence Service Medal, un Combat Action Ribbon, une Air Medal et de très nombreuses récompenses et décorations supplémentaires. Notamment, Hudner a été le seul aviateur naval à recevoir une médaille d’honneur pendant la guerre de Corée.

Leurs récompenses et les nombreuses chroniques de leur service témoignent de l’ampleur de leurs actions au combat. Dévouement est censé raconter une histoire pas encore vue au cinéma, et il montre la bravoure, le sacrifice, l’activisme et, par-dessus tout, la fraternité.

Dévotion : le casting

Sortie de Sony Pictures

Le film met en vedette Jonathan Majors (Loki, Lovecraft Country, When We Rise), Glen Powell (Top Gun : Maverick, Figures cachées), Joe Jonas (Camp Rock, Graisse en direct !)Christine Jackson (La maison de nuit, étrangers, déception)Nick Hargrove (homologue, charmé)Spencer Neville (Ozark, Tunde)et Thomas Sadoski (Salle de presse, John Wick, La vie en morceaux).





Le film est écrit par Jake Crane (En dessous de) et Jonathan AH Stewart (Le complot d’Axmann, Clean). Il est réalisé par JD Dillard (Tour de passe-passe, chérie). Glen Powell a rejoint en tant que producteur exécutif aux côtés de JD Dillard, Molly Smith, Rachel Smith, Thad Luckinbill et Trent Luckinbill.

Le film sera présenté en première le 12 septembre 2022 au Festival du film de Toronto 2022 avant sa sortie complète le 23 novembre 2022.

L’exactitude historique du film

Sortie de Sony Pictures

La production du film a mis l’accent sur le réalisme des accessoires et la précision de la période. JD Dillard a parlé à Entertainment Weekly de son intention de tourner autant de séquences aériennes que possible tout en maintenant un haut niveau de vérité historique.

« Quand j’ai rencontré les producteurs pour la première fois et que je leur ai dit que nous devions [shoot] à huis clos, le premier problème est, eh bien, d’où viennent les avions ? Trouver des avions vieux de quatre-vingts ans qui sont encore en état de marche, qui peuvent supporter le genre de stress que nous allons leur faire subir était certes une tâche, mais à la fin de la journée, nous en avions un hangar plein. Cela ajoute un niveau de réalisme pour placer notre appareil photo à dix pieds de ces musées volants et les filmer pour de vrai avec le magnifique fond de nuages ​​à 10 000 pieds. »

En plus de la lutte pour trouver des avions fonctionnels spécifiques à l’époque, le tournage sur place s’est avéré être un défi. Le film se déroule pendant la guerre de Corée et dans le Pacific War Theatre, mais une grande partie du tournage a eu lieu en Géorgie. Avec un peu de cinéma créatif, le paysage du sud a doublé en Corée, Rhode Island, Chine, et plus encore. Même quand Dévouement a été filmé « sur place », ces lieux étaient souvent des doubles créatifs d’un décor fictif. Par exemple, les montagnes de l’État de Washington ont doublé comme frontière sino-coréenne pour le décor du film.

Malgré les obstacles, JD Dillard a fait preuve d’un effort pour rester aussi historiquement précis que possible. Pour lui, cet effort n’est pas seulement dû à son penchant en tant que réalisateur et producteur. Le père de Dillard, comme le rôle principal du film, Jesse Brown, était également un pilote naval afro-américain. Dans une interview avec Deadline, Dillard a expliqué comment son père continuait la fascination du cinéaste pour les histoires de guerre :