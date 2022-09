Oubliez Nick et Murphy sur « Partner Track », tout tourne autour de Z

(Attention, spoilers à venir !)

La dernière adaptation livre-série de Netflix, « Partner Track », fait parler les gens.

Le drame romantique de 10 épisodes est basé sur le roman du même nom d’Helen Wan en 2013 et suit l’avocate Ingrid Yun (Arden Cho) alors qu’elle tente de devenir partenaire de son cabinet d’avocats d’élite à New York, Parsons Valentine & Hunt, peu importe ce qu’il faut.

Alors qu’elle tente de gravir les échelons de sa carrière, Ingrid se retrouve au milieu d’un triangle amoureux entre Jeff Murphy (Dominic Sherwood), un ancien avocat d’un soir et de transfert de Londres, et Nick Laren (Rob Heaps), un bon cœur millionnaire qui est fou d’elle.

Cependant, après avoir regardé la saison de façon excessive, les fans remarquent un autre intérêt amoureux (ou du moins exprimer leur les pensées avec qui Ingrid devrait être). Cette personne est le personnage de Desmond Chiam, Zi-Xin « Z » Min.

Chiam dit qu’il y a « de l’espoir » entre Z et Ingrid. VANESSA CLIFTON / NETFLIX

Z est le fils du propriétaire de Min Enterprises, Franklin Min (Kelvin Han Yee). Le jeune homme d’affaires se consacre à la technologie verte, ce qui provoque des tensions entre un accord que son père tente de conclure avec une autre société appelée Sun Corp. Lui et Ingrid se rencontrent lorsque son cabinet d’avocats est sollicité pour superviser l’accord à enjeux élevés. Bien que les scènes de Z soient limitées, elles ont certainement fait bonne impression.

En discutant avec AUJOURD’HUI via Zoom, Chiam a partagé qu’il avait fait une « recherche approfondie » sur Twitter pour voir ce que les gens disaient de son personnage et a été agréablement surpris par leur réaction.

« C’est agréable de voir des gens aimer un personnage », a déclaré le joueur de 35 ans. « C’est toujours encourageant en tant qu’artiste de sortir quelque chose et les gens y réagissent positivement. »

« Positivement » est une façon de le dire. avec ferveur en est une autre. En ligne, les fans publient des commentaires sur le fait de vouloir que Z et Ingrid finissent ensemble, même si le personnage n’était pas positionné comme l’un des intérêts amoureux d’Ingrid dans la saison 1.

« La piste partenaire nous a fait penser que nous devions choisir entre nick ou murphy, mais les gens veulent z et ingrid à la place ÉCOUTEZ LES GENS @netflix », un fan tweeté sur le triangle amoureux.

Chiam a déclaré qu’il considérait la relation entre Z et Ingrid comme un long match. « Je sais que beaucoup de gens sont impatients que cela se produise, et je pense que nous oublions que c’est une série, ce n’est pas un film. Nous devons avoir des jambes », a-t-il déclaré. «Je pense que c’est une bonne chose pour la narration d’une certaine manière, mais personnellement, j’aimerais que cela se produise. Voyons où cela va, cependant … mais je pense que cela aurait du sens.

Dominic Sherwood dans Jeff Murphy, Arden Cho dans Ingrid Yun et Rob Heaps dans Nick Laren. Vanessa Clifton/Netflix © 2022

Au fil de la saison, Ingrid est tiraillée entre ses deux amants on ne peut plus opposés. Alors qu’elle commence à sortir avec Nick et accepte sa demande en mariage, elle continue d’être tentée par le flirt de Murphy tout en travaillant ensemble.

Pendant ce temps, les fans proposent Z comme troisième option – et, pour eux, évidente.

« The Partner Track : Ingrid est dans un triangle amoureux entre Nick et Murphy. Moi, un intellectuel: Mais clairement à la fois un match intellectuel et quelqu’un pour la pousser, une bien meilleure option d’un partenaire romantique, c’est Z », un téléspectateur tweeté.

Chiam a expliqué pourquoi il pense que les fans « expédient » Z et Ingrid. Ce qui a fonctionné pour les deux personnages, a-t-il dit, c’est que leur chimie « a été restreinte d’une certaine manière. Nous ne l’avons pas poussé.

« De toute évidence, nous voyons la chimie là-bas », a déclaré Desmond Chiam (à droite). VANESSA CLIFTON / NETFLIX

Donnant un coup de chapeau aux « scénaristes sympathiques », a-t-il ajouté, « Les deux autres gars de sa vie, évidemment, sont écrits pour la pousser de certaines manières qui sont au mieux un intérêt personnel éclairé, et au pire une sorte d’égoïste. ”

« Z, je pense, est le seul qui la pousse d’une manière qui est comme, ‘Eh bien, non, attends. Qu’est-ce que tu veux? Qu’est-ce que tu en penses ? », a déclaré l’acteur australien, évoquant la surprise d’Ingrid par un prix lors du gala de la diversité de son entreprise et la lecture d’un discours pré-écrit dont elle n’avait aucune idée.

« Tout ce truc du gala, le discours, comme, ‘Qu’est-ce que tu aurais voulu dire?’ est en quelque sorte le sous-texte de cette petite conversation qu’ils ont à l’extérieur. Et de cette façon, il s’agit vraiment moins de la chimie ou de la romance. C’est vraiment juste un mec qui se dit : ‘Écoute, je te vois.’ Et en tant que personne qui est la minorité modèle, c’est, je pense, une chose très importante. Et évidemment, nous voyons la chimie là-bas… »

« C’est moins une question de chimie ou de romance. C’est vraiment juste un mec qui se dit : « Écoute, je te vois. » »

Chiam a décrit Z comme la « boussole morale » du plateau de spectacle, situé dans un environnement de travail impitoyable. C’est quelqu’un qui est un point d’ancrage pour Ingrid sur le plan moral, éthique et culturel. « Parce que même s’il est chinois et qu’elle est coréenne, tous deux de la diaspora asiatique, il l’aide en quelque sorte à voir ce qu’est une alternative à l’existence dans une société autrement blanche », a déclaré Chiam.

La relation entre Z et Ingrid est également dynamique. Des tensions surgissent entre les deux après qu’elle l’a persuadé de conclure un accord avec l’entreprise qui met son projet de technologie verte en danger. Les deux finissent par dépasser leurs différences et travaillent ensemble pour éliminer le président de Sun Corp, Ted Lassiter (Fredric Lehne).

Les interactions des personnages semblent intentionnellement intimes, et Chiam est d’accord avec cette évaluation.

« Ma scène préférée devrait être la scène des cils », a-t-il partagé. « Pendant qu’elle est aux prises avec sa trahison, et je sors et je suis un peu comme, ‘Merci beaucoup’ … il y a tellement de sous-texte dans cette scène. »

Chiam a déclaré que lui et Cho avaient discuté des espoirs des téléspectateurs que Z et Ingrid s’impliquent « un peu ici et là ».

« Mais c’est une de ces choses que vous ne regardez pas nécessairement dans les yeux. Si vous essayez de construire une relation, mieux vaut construire une relation, au lieu d’avoir cet objectif », a-t-il déclaré, ajoutant que les acteurs laissaient juste les scènes se dirigent d’elles-mêmes. « Je pense que cela parle de la chimie. »

Bien qu’une deuxième saison n’ait pas été confirmée, « Partner Track » fait partie des cinq séries les plus regardées de Netflix au cours des deux dernières semaines. Chiam, de son côté, a déclaré que « l’optique a l’air bien » pour plus d’épisodes.

Dans une deuxième saison potentielle, il espère que les gens verront davantage Z et ses aspirations professionnelles. «Je veux voir comment Z navigue dans des situations très réelles avec ce genre de norme éthique de barre de fer, car je pense que c’est impossible. Et je veux voir s’il y a un point de rupture pour ce genre de choses pour lui. De même, il souhaite également que Z aide Ingrid à « naviguer » dans sa nouvelle dynamique de travail avec Parsons.

Quant aux étincelles entre les deux et une romance potentielle ? Chiam a conclu en disant : « Je pense qu’il y a de l’espoir. Ouais je pense que oui. »

La première saison de « Partner Track » est maintenant diffusée sur Netflix.