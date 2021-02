Comment mettre à niveau votre plan de travail à Valheim

Avant de pouvoir fabriquer de nombreux objets de niveau supérieur Valheim, vous devrez mettre à niveau votre plan de travail; voici comment le faire et ce dont vous avez besoin pour le faire.

Comment mettre à niveau l’atelier à Valheim

Pour mettre à niveau votre plan de travail dans Valheim, vous devrez construire l’un des trois objets d’artisanat à côté; ces éléments incluent les éléments suivants, et la construction de l’un des trois éléments améliorera l’établi d’un rang.

Billot : Améliore l’établi au rang deux et nécessite dix bois et dix silex pour le construire; vous devrez également obtenir du silex pour débloquer la recette de fabrication.

Support de bronzage: Met à niveau l’établi d’un rang et nécessite les matériaux suivants ci-dessous à fabriquer; Vous devrez également tuer un cerf pour en déverrouiller la recette. 10 Bois 15 Silex 20 morceaux de cuir 5 Cher peau

Herminette: Met à niveau l’établi d’un rang et nécessite dix bois précieux et trois lingots de bronze à fabriquer; Vous devrez également déverrouiller le bronze et fabriquer des clous en bonze pour déverrouiller la recette de herminette. Si vous ne savez pas comment obtenir du bronze ou du beau, vous pouvez obtenir du bronze

Une fois que vous avez fabriqué l’un des objets énumérés ci-dessus, vous devrez le placer près de votre établi pour qu’il puisse être amélioré d’un niveau. Après cela, en fonction du nombre d’objets des trois objets d’artisanat que vous fabriquez, vous l’améliorerez d’un rang à un rang maximum de quatre.

Parallèlement à cela, avec chaque mise à niveau que vous ajoutez au banc, vous pourrez améliorer vos armes, armures et outils à ce niveau; il débloquera également quelques recettes à chaque mise à niveau.

Vous devrez également utiliser un marteau et fabriquer chacun d’eux de la même manière que votre établi; en cliquant avec le bouton droit sur le marteau alors qu’il est sélectionné dans la barre de raccourcis pour ouvrir le menu de construction et en sélectionnant l’onglet de fabrication. Après cela, trouvez et fabriquez l’objet que vous souhaitez fabriquer, en guise de remarque si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez fabriquer un marteau avec trois bois et deux pierres.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous proposons une liste croissante de guides comme Comment obtenir du cuivre et Comment obtenir une pioche à Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.